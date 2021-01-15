Şebnem Dönmez kimdir? Son hali çok konuşuldu! Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli?

Bir dönemin fenomen programı olan Sabah Şekerleri ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Şebnem Dönmez, bugüne kadar yer aldığı her yapımda performansıyla büyük beğeni oldu. Başarılı oyuncu son olarak başrollerinde Engin Günaydın ile Devin Özgür Çınar’ın rol aldığı 10 Bin Adım adlı internet dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Düzgün fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Dönmez’i dizinin bir bölümünde izleyen sosyal medya kullanıcıları ise ünlü isme övgüler yağdırdı. Şimdi ünlü oyuncu ile ilgili bazı detaylar araştırılıyor. Peki, Şebnem Dönmez kaç yaşında? Şebnem Dönmez nereli? İşte merak edilenler...
17 Mayıs 1974 Salzgitter doğumlu olan ünlü oyuncu ilk olarak 1996 yılında Murat Başoğlu ile beraber sunduğu Sabah Şekerleri programı ile tanındı. Müzik-eğlence programları içerisinde öncü olan programdan sonra Dönmez, Star TV’de yayınlanan Görevimiz Tehlike programını sundu. 1998 yılında ise ünlü isim Cumartesi Gecesi Ateşi adlı programı sundu. 2000’li yıllara gelindiğinde ise dizi ve sinema projelerinde yer alarak oyunculuk performansıyla tanınmaya başladı. İlk olarak Ozan Güven ile birlikte rol aldığı Aslı ile Kerem adlı diziyle büyük bir beğeni kazandı.
Aslı ile Kerem’in ardından Dönmez, Ölümsüz Aşk isimli diziyle başarı elde etti. Sinema kariyerine Kolay Para Kazanma Kılavuzu ile adım atan ünlü oyuncu 2004’te Neredesin Firuze, 2006’da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü ve 2009’da Vali filmlerinde rol aldı. Aynı zamanda ünlü oyuncu 2007 yılında Oyunun Oyunu adlı oyundaki performansıyla beğeni topladı. 2013 senesinde Kuzey Güney dizisinin kadrosunda yer alan Dönmez, Melda Yangın karakterine hayat verdi. Şebnem Dönmez Medcezir dizisinde canlandırdığı karakterle de oldukça beğenildi.
Şebnem Dönmez dizileri arasında; Üç Arkadaş, Ahmet Hamdi Bey Ailesi, Üç Kişilik Dünya, Bir Demet Tiyatro, Zzzzt FM, Aşkın Dağlarda Gezer, Eyvah Kızım Büyüdü, Aslı ile Kerem, Ölümsüz Aşk, Size Baba Diyebilir miyim? Erkeksen Seyret, Eşref Saati, Nerede Kalmıştık?, Küçük Sırlar, Yalan Dünya, Kuzey Güney, Medcezir, Avlu ve Zemheri bulunuyor. Şebnem Dönmez son olarak Son Yaz adlı dizide Serap karakterini canlandırıyor. Emre Aydın’ın Afili Yalnızlık klibindeki performansıyla dikkat çeken Dönmez, Ferdi Tayfur, Ferda Anıl Yarkın ve Sultana’nın kliplerinde de rol aldı.
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