Şebnem Dönmez kimdir? Son hali çok konuşuldu! Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli?

Bir dönemin fenomen programı olan Sabah Şekerleri ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Şebnem Dönmez, bugüne kadar yer aldığı her yapımda performansıyla büyük beğeni oldu. Başarılı oyuncu son olarak başrollerinde Engin Günaydın ile Devin Özgür Çınar’ın rol aldığı 10 Bin Adım adlı internet dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Düzgün fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Dönmez’i dizinin bir bölümünde izleyen sosyal medya kullanıcıları ise ünlü isme övgüler yağdırdı. Şimdi ünlü oyuncu ile ilgili bazı detaylar araştırılıyor. Peki, Şebnem Dönmez kaç yaşında? Şebnem Dönmez nereli? İşte merak edilenler...

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

17 Mayıs 1974 Salzgitter doğumlu olan ünlü oyuncu ilk olarak 1996 yılında Murat Başoğlu ile beraber sunduğu Sabah Şekerleri programı ile tanındı. Müzik-eğlence programları içerisinde öncü olan programdan sonra Dönmez, Star TV’de yayınlanan Görevimiz Tehlike programını sundu. 1998 yılında ise ünlü isim Cumartesi Gecesi Ateşi adlı programı sundu. 2000’li yıllara gelindiğinde ise dizi ve sinema projelerinde yer alarak oyunculuk performansıyla tanınmaya başladı. İlk olarak Ozan Güven ile birlikte rol aldığı Aslı ile Kerem adlı diziyle büyük bir beğeni kazandı.