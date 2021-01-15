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Şebnem Dönmez yıllara meydan okuyor! Hala ilk günkü gibi

15.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Şebnem Dönmez yıllara meydan okuyor! Hala ilk günkü gibi

90'lı yıllarda hayatımıza 'Sabah Şekeri' olarak giren başarılı sunucu ve oyuncu Şebnem Dönmez, uzun bir aradan sonra Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar'ın bir dijital platformda yayınlanan '10 Bin Adım' dizisinde konuk oyuncu olarak karşımıza çıktı.

1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakalayan Şebnem Dönmez, en son Medcezir dizisinde uzun soluklu olarak ekrana gelmişti.

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Uzun süredir ekranda göremediğimiz 46 yaşındaki başarılı oyuncu, mobilde yayına başlayan bir online platformda '10 Bin Adım' dizisine konuk oyuncu olarak katıldı.

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İlerleyen yaşına rağmen hala formunu koruduğu gözlemlenen Şebnem Dönmez, güzelliği ve fiziği ile yine kendine hayran bıraktı.

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ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya’nın Salzgitter şehrinde dünyaya gelmiştir. 1996 yılında Murat Başoğlu ile ortaklaşa sunduğu Sabah Şekerleri programı sayesinde Türkiye tarafından tanınan Şebnem Dönmez, 1997’de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programını ve 1998’de ise Cumartesi Gecesi Ateşi’ni sundu.

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2000'lerde beyaz perdeye geçiş yapan Şebnem Sönmez; Üç Arkadaş, Ahmet Hamdi Bey Ailesi , Zzzzt FM, Reyting Hamdi, Aşkın Dağlarda Gezer, Eyvah Kızım Büyüdü, Aslı ile Kerem, Kolay Para Kazanma Kılavuzu, Eşref Saati, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?, Vali, Medcezir, Avlu, Çakallarla Dans 5 ve Zemheri gibi pek çok yapımda rol almıştır.

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20 Ağustos 2004 yılında Ezel Akay ile hayatını birleştiren Dönmez, 2007 yılında boşanmıştır. Dönmez, 1.70 metre boyunda ve Boğa burcudur.

Şebnem Dönmez'in sunduğu televizyon programları:

1996 – Sabah Şekerleri
1997 – Görevimiz Tehlike
1998 – Cumartesi Gecesi Ateşi
1999 – Kulaktan Kulağa
1999 – Şans Melekleri
1999 – Ne Şeker Şey
2007 – Her şeyi Bilmek Gerekmiyor
2007 – Bak Kim Dans Ediyor
2008 – Laf ebeleri

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Şebnem Dönmez'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zemheri (Mehveş) (TV Dizisi)
2018 – Çakallarla Dans 5 (Müjgan) (Sinema Filmi)
2018 – Avlu (Nihal) (TV Dizisi)
2017 – Misafir (Sinema Filmi)
2013-2015 – Medcezir (Sude) (TV Dizisi)
2013 – Kuzey Güney (Melda) (TV Dizisi)
2012 – Yalan Dünya (TV Dizisi)
2010 – Küçük Sırlar (Ece) (TV Dizisi)
2009 – Vali (Ceyda) (Sinema Filmi)
2008 – Komedi Dükkanı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2008 – Nerede Kalmıştık (Alara) (TV Dizisi)
2007 – Eşref Saati (Truva Feraye) (TV Dizisi)
2007 – O Kadın (Yeşim'in Annesi) (Sinema Filmi)
2006 – The Net 2.0 (Roxelana) (Sinema Filmi)
2006 – Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? (Ayşe Hatun) (Sinema Filmi)
2006 – Erkeksen Seyret (Leyla) (TV Dizisi)
2004 – Babam Dadı Olsaydı (Serap) (TV Dizisi)
2004 – Size Baba Diyebilir miyim? (Serap) (TV Dizisi)
2004 – Neredesin Firuze (Melek) (Sinema Filmi)
2003 – Ölümsüz Aşk (Eylül) (TV Dizisi)
2002 – Mumya Firarda (Sinema Filmi)
2002 – Kolay Para Kazanma Kılavuzu (Sinema Filmi)
2002 – Aslı ile Kerem (Aslı) (TV Dizisi)
2000 – Eyvah Kızım Büyüdü (Roza) (TV Dizisi)
2000 – Reyting Hamdi (Şebnem) (TV Dizisi)
1999 – Aşkın Dağlarda Gezer (Kejal) (TV Dizisi)
1994 – Zzzzt FM (TV Dizisi)
1994 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)
1993 – Üç Kişilik Dünya (TV Dizisi)
1992 – Ahmet Hamdi Bey Ailesi (TV Dizisi)
1991 – Üç Arkadaş (TV Dizisi)

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