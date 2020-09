Seçer, "Biz herkesi kucaklamak, kapsamak istiyoruz"

“Biz istiyoruz ki Mersin’den her yıl üniversiteye çok sayıda öğrenci gönderelim”

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 8 noktadaki eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde bu sene 4 bin 334 öğrenciyi üniversiteye hazırladıklarını, bin 300 civarında öğrencinin de çeşitli üniversiteleri kazandığını söyleyen Seçer, ilk 50 binde 124 öğrencinin yer aldığını dile getirdi. Geçen sene 170 olan öğretmen sayısını bu sene 222’ye çıkarttıklarını ve yeni açacakları bir kurs merkeziyle şube sayısını 9’a yükselteceklerini kaydeden Seçer, “Çok etkin bir eğitim vermek istiyoruz. Son derece iyi fiziki koşullarımız da var eğitim merkezlerimizde. Biz istiyoruz ki Mersin’den her yıl üniversiteye çok sayıda öğrenci gönderelim. Öğrencinin olması, eğitimli bir toplumun olması Mersin’imiz açısından gelecek için umut vaat edecek diye düşünüyoruz” dedi.

Mersin’de 2’si devlet, 2’si de vakıf üniversitesi olmak üzere 4 üniversitenin bulunduğunu ve buralarda 50 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Seçer, Mersin’de okuyan öğrencilere yönelik çalışmalarını da anlattı. Bu kapsamda öğrencilerin 2024’e kadar belediyeye ait toplu taşıma araçlarından 1 liraya faydalanabileceğini, Çamaşır Kafe ve Çorba Büfesi hizmetlerin yanı sıra öğrencilerin yoğun olduğu yerleşim alanlarında ücretsiz wi-fi uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca farklı illeri kazanan Mersinli üniversite öğrencilerine de öğrenim yardımlarını bu sene artırdıklarının altını çizen Seçer, "Geçen yıl 7 bin 200 öğrencimiz bin 250 lira her biri bizden eğitim yardımı aldı. Bu yıl da tahmin ediyorum 7 bin 500-8 bin civarına yükselecek. Her 4 yıllık üniversiteyi kazanan öğrencimiz bu hizmetlerden faydalanıyor. Bu eğitim yardımını alıyor. Bu yıl da bin 400 lira eğitim yardımı belediyemiz tarafından üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize verilecek” diye konuştu.