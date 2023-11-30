Seçil Erzan güvenlik nedeniyle Candan kardeşlerin 2 kişilik koğuşunda...

Aralarında Fatih Terim, Buse Terim, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, futbolcular Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin yer aldığı 18 kişiyi yüksek getiri vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan günlerdir gündemde.
Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddia gündeme geldi.
Lube Ayar Erzan'a dair bir iddiada bulundu. Ayar sosyal medya hesabında "Güvenilir kaynaklar, Bakırköy Kadın Cezaevi’nden güvenlik gerekçesiyle Silivri’ye nakledilen Seçil Erzan'ın Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle birlikte üç kişilik bir koğuşa yerleştirildiğini bildirdi" açıklamasıyla dikkat çekti.
Candan kardeşler 2 kişilik koğuşta kalıyordu ve buzdolabı ve televizyonları da geçen hafta gelmişti.