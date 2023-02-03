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Seçil Gür kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Ortaç'ın eski aşkı Seçil Gür 2. Sayfa'da

03.02.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçil Gür, 3 Şubat 2023 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Bir dönem Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Seçil Gür kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Serdar Ortaç'ın eski aşkı Seçil Gür'ün hayatı ve biyografisi...

Seçil Gür kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serdar Ortaç'ın eski aşkı Seçil Gür 2. Sayfa'da

Seçil Gür, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de canlı olarak ekrana gelen 2 . Sayfa'da Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel ile magazin gündemini yorumladı. Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi olan ünlü şarkıcı, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Seçil Gür kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Serdar Ortaç'ın eski aşkı Seçil Gür hakkında merak edilenler...

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarakdünyaya geldi.

Seçil Gür, müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

2. SAYFA'NIN KONUĞUN SEÇİL GÜR'ÜN ŞARKILARI NELERDİR?

Seçil Gür'ün söylediği şarkılardan bazıları Sebepsiz Çiçek, İşkence, Emi, Deli Yangın, O'nun Adı Sen, Diz Dize, Serserim benim, Geleni Gideni, Işığını Benimle Paylaş, Ağlamak Güzeldir, Dünyalar Kadar, Hastayım Sana'dır.

SEÇİL GÜR VE SERDAR ORTAÇ NE ZAMAN AYRILDI?

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Serdar Ortaç ve şarkıcı Seçil Gür 2021 yılında ayrıldı.

SEÇİL GÜR VE SERDAR ORTAÇ NEDEN AYRILDI?

5 yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Ortaç'ın, Gür ile yeni aşka yelken açması çok konuşulmuştu. Ancak çift 2021 yılında ayrıldı.

Serdar Ortaç konuya ilişkin yaptığı açıklamada ilişkinin yürümediğini ve yapamadıklarını dile getirmişti.

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