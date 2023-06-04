Seçim pozları gündem olmuştu! Hatice kahveye ödediği paraya isyan etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerine dair yorumları ve oy kullanırken giydiği kıyafetlerle gündeme gelen şarkıcı Hatice sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gurbetçilere teşekkür eden Sinan Akçıl'a sert çıkan ve "Beline kuvvet" yorumuyla dikkat çeken şarkıcı son olarak kahveye ödediği paraya sitem etti.

Şarkıcı Hatice 3 kahveye 96 TL verince kızdı.

Hatice kahveye ödediği parayı paylaşarak "Bu ülke bitmiş ölmüş cenazesini kaldırın 3 Türk kahvesi 96 TL" dedi.

Bu paylaşımı destekleyenler kadar bu fiyatı abartı bulmayanlar da vardı. Şarkıcının paylaşımına "Sanki biraz abartıyorsun" yorumunda bulunanlar da oldu.

