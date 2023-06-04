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Seçim pozları gündem olmuştu! Hatice kahveye ödediği paraya isyan etti

04.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim zamanı yaptığı pozlarla dikkat çeken ve oy kullanırken giydiği kıyafetlerle olay olan şarkıcı Hatice simit sarayında 3 kahveye ödediği paraya sitem etti. Hatice'nin paylaşımını görenler "Sanki biraz abartıyorsun" yorumunda bulundu.

Seçim pozları gündem olmuştu! Hatice kahveye ödediği paraya isyan etti

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerine dair yorumları ve oy kullanırken giydiği kıyafetlerle gündeme gelen şarkıcı Hatice sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gurbetçilere teşekkür eden Sinan Akçıl'a sert çıkan ve "Beline kuvvet" yorumuyla dikkat çeken şarkıcı son olarak kahveye ödediği paraya sitem etti.

Şarkıcı Hatice 3 kahveye 96 TL verince kızdı.

Ekran Alıntısı

Hatice kahveye ödediği parayı paylaşarak "Bu ülke bitmiş ölmüş cenazesini kaldırın 3 Türk kahvesi 96 TL" dedi.

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Bu paylaşımı destekleyenler kadar bu fiyatı abartı bulmayanlar da vardı. Şarkıcının paylaşımına "Sanki biraz abartıyorsun" yorumunda bulunanlar da oldu.

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