Seçkin Özdemir ve Zeynep Koçak'ın panik anları!

Durumu toparlamaya çalışan Seçkin Özdemir, ''Yeni bir aşk mı?'' sorusuna ''Sadece arkadaşız'' derken, Zeynep Koçak’ın suratını gizlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İKİLİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ:

En son Ateşböceği dizisinde rol alan Seçkin Özdemir, 2014 yılında Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift 2016 yılının son aylarında ayrılmıştı. Seçkin Özdemir'in adı daha sonra Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'le anılmıştı.

Zeynep Koçak da 8 yıldır oyuncu-şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteydi. Evlenmeyi planlayan çift, 3 yıl önce ayrılmıştı.



