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Seçkin Piriler Kaan Tangöze'nin evlendiğini duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz akşam 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile düğünlerini gerçekleştiren Duman grubunun ünlü solisti Kaan Tangöze, evliliğin hemen ardından eski eşi Seçkin Piriler hakkında sert sözler söyledi.

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'nin evlendiğini duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı

Seçkin Piriler, iki çocuğuyla ilgili şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için dava açan eski eşi Kaan Tangöze'ye cevap niteliğinde nafakanın artırılması için dava açmıştı. Seçkin Piriler, yoksulluk nafakasının 3 bin liradan 7 bin liraya, iki çocuğu için verilen 2 bin liralık iştirak nafakasının da 4 bin liraya yükseltilmesini istedi.

"YOKSULLUK NAFAKASINA İHTİYACI YOK"

Geçtiğimiz akşam 5 aylık hamile olan eşi Kıvılcım Ural ile evlenen Kaan Tangöze'nin bu talebe yanıtı avukatı aracılığı ile oldu. Yanıtta, "Tanınmış bir manken olan davacı yoksul olmadığı gibi, yoksulluk nafakasına da ihtiyacı yoktur. 3 bin liralık yoksulluk nafakası kaldırılsın.

BENİ TACİZ ETMEK İÇİN...

Tanınan bir müzisyen sanatçı olmam, sömürülmemi gerektirmediği gibi, hakkın kötüye kullanılmasıdır. Yeniden evlendim, bir çocuğum daha olacak. İşte bu nedenle beni taciz için bu davayı açtı" dedi.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Bugün Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Seçkin Piriler, eski eşinin düğün haberini aldığında Nişantaşı'ndaydı. İddiaya göre Piriler, sokaklarda hıçkıra hıçkıra ağladı.

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kıvılcım ural seçkin piriler kaan tangöze evlilik

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