Seda Akgül'den Can Yaman'a: Fıstık gibi çocuk

Yaptığı her açıklama ve fotoğrafı olay olan ünlü sunucu Seda Akgül, yeni açıklamasıyla gündeme oturdu. Akgül, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu.

"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR ADAMLA OLMADIM"

Seda Akgül katıldığı programda 'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'a övgülerde bulundu! Akgül Yaman için "Fıstık gibi çocuk, hayatım boyunca böyle bir adamla olmadım" dedi.

Seda Akgül aynı zamanda Yaman'ı şu sözlerle eleştirdi: Görüntüsüyle ilgili bir problemim var. Aslan gibi çocuğu makyaj delisi yapmışsınız... Azıcık doğal olun, dünya değişti... Ne o öyle sonradan renklendirilmiş filmler gibi... Can Yaman bence ya stilistini ya makyözünü ya da hepsini değiştirsin...

"KARIUS'U PARA VEREREK ÖPERİM"

Seda Akgül, canlı yayında Loris Karius'u öpmek istediğini söylemişti. Akgül, "Şimdi benim canım birine öpücük atmak istese" diyerek başladığı cümleye şöyle devam etmişti:

"Şimdi Karius buraya gelse, veririm 3,750 lira. Gel kardeş der öperim."

Program sunucularından Hande Ataizi'nin "O zaman konuk alalım" demesine ise "Alalım ama eve, çaya gelsin" dedi.

