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Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 13:34 | Son Güncelleme

Seda Akgül, Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Loris Karius ile ilgili sözleriyle şaşırttı! Akgül "Beşiktaş’ın kalecisi gelse veririm..." diyerek herkesi şoke etti

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Kanal D’de yayınlanan 4 Kadın Zamanı programında Seda Akgül, Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Loris Karius hakkında ilginç sözler sarfetti.

Bir haberi okurken öpücük atmanın cezasının 3 bin 750 TL olduğunu söyleyen Akgül bunun taciz olmasını eleştirdi. "Ben de öpücük atacağım" diyen Akgül "Canım birine öpücük atmak istese" diyerek olay sözler söyledi.

Akgül "Benim canım birine öpücük atmak istese şimdi. Beşiktaş’ın kalecisi gelse veririm 3 bin 750 lira, gel kardeş derim, öperim. Parasıyla değil mi derim ya. Öpücük dediğin nedir?” ifadelerini kullandı.

Programın sunucularından Hande Ataizi, “Ay inanmıyorum Seda” tepkisini verince “Öpücük atamaz mıyım kaleciye uzaktan?” diyen Seda Akgül, “Eve alalım o zaman, çaya gelsin” şeklinde konuştu.

Siyah beyazlıların Liverpool’dan transfer ettiği başarılı kalecisi programda ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetildi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bunu bir kadın söyleyince bir şey yok ne var canım bunda diyip geçiliyor ama aynı lafları bir erkek söylese falanca kadına bi öpücük atmışım ne var bunda dese bir erkek aman Allah'ım sapık olur tacizci olur linç edilir resmen!!!
ahlaksızca.. bir kadın kendini bu şekilde küçük düşürmemeli...
Sen verirsin de o alır mı ?
aynı sözleri bir erkeğin söylediğini düşünün sadece nasıl hayatını ....
Vermeyen...
Seni ne yapsın, yaş gitmiş iş bitmiş.
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