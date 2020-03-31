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  4. Seda Akgül Ebru Polat'a 'şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

Seda Akgül Ebru Polat'a 'şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 16:17 | Son Güncelleme

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programında "Karantina sonrası her gün bir sevgilim olacak" diyen Ebru Polat’a “Şişme bebek” dedi. Ebru Polat’ın Akgül’e cevabı ise “Kes lan sesini!” oldu.

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seda Akgül "Karantina sonrası her gün bir sevgilim olacak" diyen Ebru Polat’a söylediği sözlerle dikkat çekti.

Akgül konuşmasında önce Polat'a "şişme bebek" dedi ardından ise "Çıkıp minicik eteğimle oynarsam aranıyorsun derler; istiyorum istiyorum demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak" dedi.

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Polat o açıklamanın üstüne "Kadının kadına şiddeti bitmiyor; bu kadın böyle kıskanç üslupsuz biri... Sataşmadığı kavga etmediği kimse kalmadı. bakmaz k.çının samsağına çıkar dağın yükseğin... Benden sana yar olmaz..." dedi.

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'KES LAN SESİNİ!'

Ardından ise şunları söyledi: "Beyaz Tv Seda kimsin bilmiyorum bir tarafının kılları ağarmış şu kadınlara karşı düşmanlığını bitir artık. Adamın canını sıkma kes lan sesini... Pis!"

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Seda Akgül ise bu açıklamalara yine yayından yanıt vererek "Er kişi kendinden bilir işi... Hanımefendinin adını ve bahsettiği kişiyi aratın herkesin geçmişi ortada" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Akgül Ebru Polat, seda akgül,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
derde bak ya. al birini vur ötekine. tencere dibin kara seninki benden kara
Sokaktaki üslup kendilerine sanatçı diyen bunlardan daha kaliteli!!!
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