Seda Akgül Ebru Polat'a 'şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seda Akgül "Karantina sonrası her gün bir sevgilim olacak" diyen Ebru Polat’a söylediği sözlerle dikkat çekti.

Akgül konuşmasında önce Polat'a "şişme bebek" dedi ardından ise "Çıkıp minicik eteğimle oynarsam aranıyorsun derler; istiyorum istiyorum demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak" dedi.

Polat o açıklamanın üstüne "Kadının kadına şiddeti bitmiyor; bu kadın böyle kıskanç üslupsuz biri... Sataşmadığı kavga etmediği kimse kalmadı. bakmaz k.çının samsağına çıkar dağın yükseğin... Benden sana yar olmaz..." dedi.

'KES LAN SESİNİ!'

Ardından ise şunları söyledi: "Beyaz Tv Seda kimsin bilmiyorum bir tarafının kılları ağarmış şu kadınlara karşı düşmanlığını bitir artık. Adamın canını sıkma kes lan sesini... Pis!"

Seda Akgül ise bu açıklamalara yine yayından yanıt vererek "Er kişi kendinden bilir işi... Hanımefendinin adını ve bahsettiği kişiyi aratın herkesin geçmişi ortada" dedi.



