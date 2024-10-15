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  4. Seda Bakan deri elbisesi ile galaya damga vurdu! Poz verirken müsaade istedi! 'Karnımı içime çekeyim'

Seda Bakan deri elbisesi ile galaya damga vurdu! Poz verirken müsaade istedi! 'Karnımı içime çekeyim'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.10.2024 09:56
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Ünlü oyuncu Seda Bakan başrolünde yer aldığı “Gelin Takımı” filminin özel gösteriminde tamamen deri elbisesi ile boy gösterdi. Göğüs dekolteli elbisesi ile beğeni toplayan Bakan poz verirken müsaade istedi. Bakan'ın iddialı ama samimi halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek gibi isimlerle başrolünü paylaştığı “Gelin Takımı” filminin özel gösteriminde gösteren Seda Bakan cesur tarzı ile takipçilerinden tam not aldı.

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Geceye vücudunu saran göğüs dekolteli deri elbisesi ile katılan Seda Bakan bu haliyle çok beğenildi. Seda Bakan iddialı elbisesiyle poz verirken gazetecilerden müsaade istedi.

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Bakan 'Bir dakika, karnımı içime çekeyim' diyerek pozlar verdi. Ünlü ismin tavırları ve iddialı tarzı kısa sürede gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Seda Bakan'a sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine çok güzel', 'hem güzel hem samimi', 'bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Seda Bakan
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