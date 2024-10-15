Seda Bakan deri elbisesi ile galaya damga vurdu! Poz verirken müsaade istedi! 'Karnımı içime çekeyim'

Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek gibi isimlerle başrolünü paylaştığı “Gelin Takımı” filminin özel gösteriminde gösteren Seda Bakan cesur tarzı ile takipçilerinden tam not aldı.

Geceye vücudunu saran göğüs dekolteli deri elbisesi ile katılan Seda Bakan bu haliyle çok beğenildi. Seda Bakan iddialı elbisesiyle poz verirken gazetecilerden müsaade istedi.

Bakan 'Bir dakika, karnımı içime çekeyim' diyerek pozlar verdi. Ünlü ismin tavırları ve iddialı tarzı kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Seda Bakan'a sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine çok güzel', 'hem güzel hem samimi', 'bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.