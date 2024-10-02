HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sporda ya da seyahatte kullanabileceğiniz Puma çantalarda 1000 TL altı fiyatlar

Sporda ya da seyahatte kullanabileceğiniz Puma çantalarda 1000 TL altı fiyatlar

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
01.10.2024 14:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çantalar sadece eşyalarınızı taşımakla kalmaz, aynı zamanda kıyafetlerinizi tamamlayarak şıklığınızı artırır Her adımda yanınızda olacak bir çanta mı arıyorsunuz? Cevabınız "Evet" ise spor giyim markası Puma'nın çanta modelleri bu arayışınıza son verecek. Üstelik şu an her biri indirimde! 1000 TL altı fiyatla satışa sunulan Puma çantaları sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

Sporda ya da seyahatte kullanabileceğiniz Puma çantalarda 1000 TL altı fiyatlar

Günlük hayatta vazgeçilmez aksesuarlarımızdan biri olan çantalar, hem şıklığı tamamlayan hem de pratikliği sağlayan önemli bir detay. İster spora giderken ister seyahatte ya da işte, kaliteli bir çanta her zaman işinizi kolaylaştırıyor. Günlük hayattan spora kadar pek çok alanda kullanılan çantalar, tarzınızı yansıtmanızı sağlıyor. Spor dünyasının önde gelen markalarından biri olan Puma, çantalar konusunda da iddialı bir duruş sergiliyor. Sportif tasarımları, kaliteli malzemeleri ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan Puma çantalar, şimdi indirimde! 1000 TL altındaki cazip fiyatlarla bulabileceğiniz birbirinden şık Puma çantalarını kaçırmayın. Bu fırsatı değerlendirerek hem tarzınızı yansıtan hem de kullanışlı bir çantaya sahip olabilirsiniz.

1. Puma Unisex Yetişkin PUMA Phase Sports Bag Spor Çantası

Puma Unisex Yetişkin PUMA Phase Sports Bag Spor Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Boyutu ideal her alanda kullanabiliyorum."

  • "Gayet kullanışlı. 2-3 günlük seyahat için yeterli kapasiteye sahip."
Ürünü İncele

2. Puma Teamgoal Core Sırt Çantası

PUMA Teamgoal Core Sırt Çantası (1)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Memnun kaldım güzel çanta."

  • "Boyutu şekli tam istediğim gibi geldi. Resimdekilerin aynısı. Öneriyorum."
Ürünü İncele

3. Puma Unisex Phase Backpack III Sırt Çantası

Puma Unisex Phase Backpack III Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Diğer Puma sırt çantalarından daha güçlü. Kapasitesi yüksek ve sağlam görünüyor."

  • "Basit ama etkili bir tasarıma sahip basit bir sırt çantası. Renk çok güzel ve sırta mükemmel oturuyor."
Ürünü İncele

4. Puma Unisex Yetişkin PUMA Phase Gym Sack Spor Çantası

Puma Unisex Yetişkin PUMA Phase Gym Sack Spor Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

"Puma çantalarını keyifle kullanıyorum. Kalitesi çok güzel. Uzun süre kullanabileceğimi düşünüyorum. Sorunsuz teslim edildi. Teşekkürler Amazon."

"Çanta beklediğimden geniş. Tüm spor malzemelerini (yedek giysi, havlu, su vs) rahatlıkla alıyor. Günlük de kullanıyorum, kumaşı sert , diğer incecik çantalar gibi değil. Çok pratik"

Ürünü İncele

5. Puma Unisex Yetişkin individual Rise Football Backpack Sırt Çantası

Puma Unisex Yetişkin individualRISE Football Backpack Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İç hacmi ve günlük kullanmak için çok ideal."

  • "Çanta okul çantası vs olarak değerlendirilebilir, ön göze sadece peçete, ıslak mendil ve kalemlik tarzı şeyler sığabilir. Kardeşime okul çantası olarak aldım."
Ürünü İncele

6. Puma Phase Waist Bag Siyah Erkek Bel Çantası

Puma Phase Waist Bag Siyah Erkek Bel Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yürüyüşlerim için rahat ve hafif bir bel çantası arıyordum, sırf telefonumu, anahtarlarımı ve bir paket mendillerimi koyabileyim diye. Çantayı hem kaliteli olması gereken tanınmış bir marka olduğu hem de rakiplerinden çok daha ucuz olması nedeniyle seçtim. Üç ay sonra satın aldığımdan çok memnun olduğumu söyleyebilirim."

  • "Hafif, rahat ve çok geniş bir ürün."
Ürünü İncele

7. Puma Challenger S Duffle Bag Unisex Yetişkin Spor Çantası

Puma Challenger S Duffle Bag Unisex Yetişkin Spor Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem spor hem seyahat çantası olarak kullanılabilir . Piyasadan çok daha uyguna aldım. Ayakkabı bölmesi suluk bölmesi çok daha iyi bir hava katmış."

  • "Kullanışlı ve kaliteli. Ebatları yeterli çok büyük veya çok küçük değil."
Ürünü İncele

8. Puma Unisex Yetişkin Phase Small Backpack Sırt Çantası

Puma Unisex Yetişkin PUMA Phase Small Backpack Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Boyutunu çok beğendim ideal ve kaliteli."

  • "Kalitesi ve boyutu çok iyi. Minyon tipliyim çok büyük çantalar kötü duruyor. Bu hem çok eşya alır hem de orta boy. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

9. Puma Phase Aop Sırt çantası

Puma Phase Aop Sırt çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tasarımı güzel ve rahat bir sırt çantası."

  • "Spor salonunda kullanmak için aldım. Boyutu 2 litre. Kıyafet ve ayakkabılar rahat bir şekilde sığıyor."
Ürünü İncele

10. Puma Unisex Yetişkin individualrise Backpack Sırt Çantası

Puma Unisex Yetişkin individualRISE Backpack Sırt Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteyi uygun fiyata bulunca kaçırmayın derim."

  • "İndirimde gayet uyguna aldım. 3 aydır kullanıyorum. Gayet memnunum."
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

 "Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon outdoor ayakkabı günün fırsat ürünü

"Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon outdoor ayakkabı günün fırsat ürünü

 iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

 Kaliteli, dayanıklı, işlevsel! Samsonite sırt çantasındaki fırsatı kaçırmayın

Kaliteli, dayanıklı, işlevsel! Samsonite sırt çantasındaki fırsatı kaçırmayın

 Kişisel asistanınız olacak! İşte çok satan Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Kişisel asistanınız olacak! İşte çok satan Xiaomi Redmi Watch 3 Active

 Dünya Kahve Günü'ne özel en çok satan filtre kahveler indirime girdi

Dünya Kahve Günü'ne özel en çok satan filtre kahveler indirime girdi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Puma sırt çantası puma çanta spor çantası
İş birliği İçerikleri
ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli!

ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli!

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler indirimde

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler indirimde

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

"Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon outdoor ayakkabı günün fırsat ürünü

"Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon outdoor ayakkabı günün fırsat ürünü

Kaliteli, dayanıklı, işlevsel! Samsonite sırt çantasındaki fırsatı kaçırmayın

Kaliteli, dayanıklı, işlevsel! Samsonite sırt çantasındaki fırsatı kaçırmayın

Minik dostlarınız daima güvende ve yanınızda olsun! Fırsatı kaçırmayın

Minik dostlarınız daima güvende ve yanınızda olsun! Fırsatı kaçırmayın

Tümünü Gör
Minik dostlarınız daima güvende ve yanınızda olsun! Fırsatı kaçırmayın

Minik dostlarınız daima güvende ve yanınızda olsun! Fırsatı kaçırmayın

Kişisel asistanınız olacak! İşte çok satan Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Kişisel asistanınız olacak! İşte çok satan Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Dünya Kahve Günü'ne özel en çok satan filtre kahveler indirime girdi

Dünya Kahve Günü'ne özel en çok satan filtre kahveler indirime girdi

İsrafa son! Zwilling Vakum Pompası günün fırsat ürünü oldu

İsrafa son! Zwilling Vakum Pompası günün fırsat ürünü oldu

Konforlu adımların sırrı onda! Merrell ayakkabıda büyük indirim

Konforlu adımların sırrı onda! Merrell ayakkabıda büyük indirim

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Tümünü Gör
Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Rahat, esnek, kaliteli! Jack&Jones boxer setlerinde indirim var

Rahat, esnek, kaliteli! Jack&Jones boxer setlerinde indirim var

Airfryer alacaklar buraya! En iyi modelleri sizin için seçtik

Airfryer alacaklar buraya! En iyi modelleri sizin için seçtik

Teknoloji severlerin heyecanla beklediği AirPods 4 satışta! İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji severlerin heyecanla beklediği AirPods 4 satışta! İşte fiyatı ve özellikleri

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli!

ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli!

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler indirimde

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler indirimde

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

"Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon outdoor ayakkabı günün fırsat ürünü

"Beton gibi, aşırı sağlam!" Salomon outdoor ayakkabı günün fırsat ürünü

Kaliteli, dayanıklı, işlevsel! Samsonite sırt çantasındaki fırsatı kaçırmayın

Kaliteli, dayanıklı, işlevsel! Samsonite sırt çantasındaki fırsatı kaçırmayın

Minik dostlarınız daima güvende ve yanınızda olsun! Fırsatı kaçırmayın

Minik dostlarınız daima güvende ve yanınızda olsun! Fırsatı kaçırmayın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Özgür Özel’den tartışma yaratacak bir görüntü daha! Bu kez de kendisine demediğini bırakmayan Emin Pazarcı ile tokalaştı

Özgür Özel’den tartışma yaratacak bir görüntü daha! Bu kez de kendisine demediğini bırakmayan Emin Pazarcı ile tokalaştı

İran, İsrail'i füzelerle vurdu! KKTC'liler gördüklerine inanamadı: Savaşı canlı yayın izler gibi izlediler

İran, İsrail'i füzelerle vurdu! KKTC'liler gördüklerine inanamadı: Savaşı canlı yayın izler gibi izlediler

Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

Portakal adeta esti gürledi! Tek tek gazetecilerin isimlerini verdi: 'Başlarına bir şey gelirse sorumlusu Bahçeli'dir'

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde sahte altın operasyonu! 20 kişi yakalandı

Sahte altın operasyonu! 20 kişi yakalandı

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler kısa süreliğine indirimde

Sonbahar kombinlerinin favori parçası! Kot gömlekler indirimde

Kayseri'deki bu gizemi kimse çözemiyor: Uzaylılardan bile şüpheleniliyor! "Rekorlar kitabına girerler; akılla, mantıkla izah edilir yanı yok"

Kayseri'deki bu gizemi kimse çözemiyor: Uzaylılardan bile şüpheleniliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.