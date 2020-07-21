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Seda Bakan Mucize Doktor dizisinde hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 21.07.2020 20:51 | Son Güncelleme

Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönecek olan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Seda Bakan da katıldı. Seda Bakan, Mucize Doktor'da Adil Hoca'nın yıllar sonra ortaya çıkan kızını canlandıracak.

Seda Bakan Mucize Doktor dizisinde hangi rolde oynayacak?

Mucize Doktor'da Ferda karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Seda Bakan, dizinin 30. bölümünden itibaren Fox ekranlarında olacak.

SEDA BAKAN, ADİL HOCA'NIN KIZINI CANLANDIRACAK!

Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

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HAKAN KURTAŞ DA KADROYA KATILMIŞTI

Mucize Doktor'da Doruk karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Hakan Kurtaş, diziye 29. bölümünden itibaren dahil olacak. Hakan Kurtaş, sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak olan Doktor Doruk rolünü canlandıracak. Ali Vefa (Taner Ölmez) ile zaman zaman tersleşecek ve yarışacak.

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Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan'ın başrollerde oynadığı Mucize Doktor Eylül ayında yeni bölümleriyle Fox TV'de olacak.

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