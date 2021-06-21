MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Bakan yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı! "Bir süre sarışınım"

Seda Bakan yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı! "Bir süre sarışınım"

21.06.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Seda Bakan yaz aylarının gelmesiyle birlikte imaj değiştirdi. Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyatan Seda Bakan son halini Instagram'dan paylaşarak takipçilerinin fikrini aldı.

Seda Bakan yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı! "Bir süre sarışınım"

Güzel oyuncu Seda Bakan, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyattı.

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

seda1

Seda Bakan, yeni imajını sergilediği paylaşımına "Bir süre sarışınım a dostlar… Olmuş mu?" notunu ekleyerek takipçilerinin fikrini sordu.

seda2

Ancak Bakan'ın son hali, takipçilerini ikiye böldü. Ünlü oyuncun eski halinin daha iyi olduğunu savunan takipçileri, "Hemen koyuya dön", "Sarı herkesi olduğu gibi sedayı da yaşlı göstermiş" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
47 yaşındaki Arzum Onan çimlerde yalın ayak! Kırmızılar içinde büyüledi47 yaşındaki Arzum Onan çimlerde yalın ayak! Kırmızılar içinde büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Seda Bakan Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Mersin turistlerin gözdesi oldu

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.