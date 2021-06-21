Seda Bakan yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı! "Bir süre sarışınım"

Güzel oyuncu Seda Bakan, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyattı.

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Seda Bakan, yeni imajını sergilediği paylaşımına "Bir süre sarışınım a dostlar… Olmuş mu?" notunu ekleyerek takipçilerinin fikrini sordu.

Ancak Bakan'ın son hali, takipçilerini ikiye böldü. Ünlü oyuncun eski halinin daha iyi olduğunu savunan takipçileri, "Hemen koyuya dön", "Sarı herkesi olduğu gibi sedayı da yaşlı göstermiş" yorumlarında bulundu.



