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Seda Bakan Zeytin Ağacı dizisindeki direk dansı sahneleriyle olay yarattı!

30.07.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlanmaya başlayan Zeytin Ağacı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Seda Bakan, başarılı oyunculuğuyla herkes tarafından çok sevildi. Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu, dizideki direk dansı sahneleriyle adeta olay yarattı.

Seda Bakan Zeytin Ağacı dizisindeki direk dansı sahneleriyle olay yarattı!

Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde başrolleri Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Serkan Altunorak, Fırat Tanış ve Rıza Kocaoğlu'yla paylaşan Seda Bakan, dizideki performansıyla herkes tarafından övgü aldı. Canlandırdığı neşeli karakterle izleyenleri gülümseten güzel oyuncu, cesur direk dansı sahneleriyle sosyal medyayı salladı.

DİREK DANSIYLA GÜNDEME GELDİ

Dizide canlandırdığı Leyla karakteriyle herkesi ekran başına kilitleyen güzel oyuncu Seda Bakan, direk dansı performansıyla gündeme geldi.

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İç çamaşırlarıyla direk dansı yaptığı sahneyle cesaretinden dolayı takdir kazanan güzel oyuncunun o anları olay yarattı.

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Sosyal medyada diziyi izleyen birçok kişi bu sahnelerin ardından, "Seda Bakan'ın oyunculuğu der susarım" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır.

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Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.

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TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 ve 2017 sezonunda jüri üyeliği yapmıştır.

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Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.

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ZEYTİN AĞACI DİZİSİ KONUSU

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla.

Sevgi'ye kanser teşhisi konulduktan sonra bu üç kadın arasındaki güçlü bağ en büyük sınavını verir. Ada, Sevgi'nin dediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir ümidin peşinden gitmeyi tercih eder. Sevgi, Leyla'dan bir adamı bulmak için onu Ayvalık'a götürmesini ister. Bu kararından Sevgi'yi vazgeçiremeyince hep beraber yola çıkarlar.

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Netflix Seda Bakan pole dance zeytin ağacı
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