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Seda Demir kimdir? Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir nereli ve kaç yaşında?

05.04.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Demir, 2. Sayfa isimli magazin programına konuk oldu. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, Yaprak Dökümü'nde Sedef karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Seda Demir kimdir? Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

Seda Demir kimdir? Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir nereli ve kaç yaşında?

Seda Demir TV 8'de canlı olarak yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında hem çarpıcı açıklamalarda bulundu hem de Yaprak Dökümü dizisine ilişkin konuştu. 5 Nisan Salı günü canlı yayınlanan program sebebiyle Seda Demir kimdir? Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, 8 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Sedaf Demir, özellikle 2006 - 2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle bilinir.

Fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi Türkiye İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Selen karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN SEDEF'İ SEDA DEMİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

39 yaşındaki ünlü oyuncu Seda Demir, İstanbulludur. Seda Demir çok sayıda dizide rol almıştır.

Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir kimdir? Seda Demir nereli ve kaç yaşında?

SEDA DEMİR FİLMLERİ NELERDİR?

Seda Demir'in rol aldığı dizi ve filmler:

2007-2010 Yaprak Dökümü
2011 Yıldız Masalı
2013 İntikam
2014 Beyaz Karanfil
2015 Evlenmeden Olmaz

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Yaprak Dökümü Seda Demir
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