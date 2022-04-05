Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener, TV 8'de canlı olarak yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Seda Demir'in sözleri sonrası merak konusu oldu. Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener kimdir? Bedia Ener nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN NEYYİR'İ BEDİA ENER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlamıştır. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyor.

BEDİA ENER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

68 yaşındaki ünlü oyuncu Bedia Ener, İstanbulludur. Bedia Ener çok sayıdı dizi ve filmde rol almıştır.

Bedia Ener'in oynadığı dizi ve filmler:

Ada Masalı - 2021

Alev Alev - 2021

Menajerimi Ara - 2020

Çatı Katı Aşk - 2020

Canevim - 2019

İkizler Memo-Can - 2018-2019

Meleklerin Aşkı - 2018

Dostlar Mahallesi - 2017

İsimsizler - 2017

Çifte Saadet - 2016

Kara Para Aşk - 2014

League of Legends - 2013 (Seslendirme-Lissandra)

DörtX4'lü - 2013 (Seslendirme-Babaanne)

Evlerden Biri - 2012

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012

Tövbeler Tövbesi - 2011

Devrimden Sonra - 2011

Yeşeren Düşler - 2006

Yaprak Dökümü - 2006-2011

Büyük Buluşma - 2004

Şarkılar Seni Söyler - 2003

Mustafa Hakkında Herşey - 2003

Lahmacun ve Pizza - 2002

Derya & Deniz - 2002

Gülbeyaz - 2002

Harry Potter - 2001-2011 (Seslendirme-Professor Minerva Mc. Gonagall)

Karanlıkta Koşanlar - 2001

Külyutmaz - 2000

Mirasyediler - 1995

