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Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener kimdir? Bedia Ener nereli ve kaç yaşında?

05.04.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener, dizide Sedef karakterini canlandıran Seda Demir'in 2. Sayfa Magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Seda Demir, usta oyuncunun sözünden sonra 8 yıl sesinden utandığını söyledi. Peki Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener kimdir? Bedia Ener nereli ve kaç yaşında? Usta oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener kimdir? Bedia Ener nereli ve kaç yaşında?

Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener, TV 8'de canlı olarak yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Seda Demir'in sözleri sonrası merak konusu oldu. Yaprak Dökümü'nün Neyyir'i Bedia Ener kimdir? Bedia Ener nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN NEYYİR'İ BEDİA ENER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlamıştır. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.

Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyor.

Seda Demir kimdir? Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir nereli ve kaç yaşında?Seda Demir kimdir? Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir nereli ve kaç yaşında?

BEDİA ENER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

68 yaşındaki ünlü oyuncu Bedia Ener, İstanbulludur. Bedia Ener çok sayıdı dizi ve filmde rol almıştır.

Bedia Ener'in oynadığı dizi ve filmler:

Ada Masalı - 2021
Alev Alev - 2021
Menajerimi Ara - 2020
Çatı Katı Aşk - 2020
Canevim - 2019
İkizler Memo-Can - 2018-2019
Meleklerin Aşkı - 2018
Dostlar Mahallesi - 2017
İsimsizler - 2017
Çifte Saadet - 2016
Kara Para Aşk - 2014
League of Legends - 2013 (Seslendirme-Lissandra)
DörtX4'lü - 2013 (Seslendirme-Babaanne)
Evlerden Biri - 2012
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012
Tövbeler Tövbesi - 2011
Devrimden Sonra - 2011
Yeşeren Düşler - 2006
Yaprak Dökümü - 2006-2011
Büyük Buluşma - 2004
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Mustafa Hakkında Herşey - 2003
Lahmacun ve Pizza - 2002
Derya & Deniz - 2002
Gülbeyaz - 2002
Harry Potter - 2001-2011 (Seslendirme-Professor Minerva Mc. Gonagall)
Karanlıkta Koşanlar - 2001
Külyutmaz - 2000
Mirasyediler - 1995

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Yaprak Dökümü Seda Demir
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