Seda Sayan 4 milyon dolarlık villasını sosyal medyada yayınladı! "Böyle bir dönemde ne gerek var?"

Sık sık yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan lüks yaşantısıyla da gündeme geliyor. Çağlar Ökten ile evlenerek adından söz ettiren Seda Sayan bu sefer de 4 milyon dolarlık villasıyla konuşuluyor.

Daha önce oğluna da aldığı lüks daire ile adından söz ettiren Sayan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni evini takipçileriyle paylaştı.

SEDA SAYAN TEPKİ ÇEKTİ

Kocasıyla yeni ev alan Seda Sayan'ın paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

Büyük depremleri hatırlatan sosyal medya kullanıcıları "Ne gerek var gösterişe böyle dönemde", "Gördük bu lüks bir çırpıda yok oluyor", "İnsanlar çadırlarda ayıp kendinize saklasaydınız" yorumlarında bulundu.

BOĞAZ'A TAŞINDI, HER DETAYIYLA İLGİLENDİ

Türkiye’nin emlak zengini sanatçılarından olan Seda Sayan, Gayrettepe’den Boğaz’a taşındı. Villayı komple soyduran ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran Seda Sayan'ın, inşaat biter bitmez Gayrettepe’deki evinden buraya taşındığı söyleniyor.



