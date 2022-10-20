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Seda Sayan çocuk yapacak mı? "Yumurtalarımı dondurtmuştum" itirafı

20.10.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan bombayı patlattı. Oğlu Oğulcan Engin ile küs olmadığını söyleyen Seda Sayan eğer kocasının çocuğu olmasaydı çocuk yapabileceğini açıkladı ve "Yumurtalarımı dondurtmuştum" itirafında bulundu.

Seda Sayan çocuk yapacak mı? "Yumurtalarımı dondurtmuştum" itirafı

Seda Sayan ile Çağlar Ökten birbirlerinden ayrılmıyor. Tatil dönüşü bir mekan açılışında görüntülenen Seda Sayan ile genç eşi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oğulcan Engin ile küs oldukları iddialarını daha önce geçiştiren Seda Sayan oğluna küs olmadığını ilk kez açıkladı.

Çocuk konusunda da konuşan Seda Sayan çocuk isteyip istemediği sorusunda "Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verdi.

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Seda Sayan gün içinde ise 2. Sayfa programına attığı mesajda yumurtalarını dondurttuğunu söyledi. Seda Sayan açıklamasında "Yumurtalarımı dondurtmuştum. Eğer Çağlar’ın çocuğu olmasaydı doğururdum ama 12 yaşında bir oğlu var çocuk işi bitmiştir" dedi.

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