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  4. Seda Sayan'da tanınan Apaçi Mustafa Aleyna Tilki'ye "Tam benliksiniz" dedi! Sözleri tepki çekti

Seda Sayan'da tanınan Apaçi Mustafa Aleyna Tilki'ye "Tam benliksiniz" dedi! Sözleri tepki çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.02.2024 16:51 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan'ın "Evleneceksen Gel" programında 'Apaçi Mustafa' lakabıyla tanınan Mustafa Bilginer, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Bilginer, son olarak Aleyna Tilki'ye evlenme teklifi ettiği bir video yayınladı. Paylaşımı kısa sürede gündem olunca Bilginer'in sözleri tepki çekti.

Bir dönemin izdivaç programlarından Evleneceksen Gel'e katılarak "Apaçi Mustafa" olarak tanınan Mustafa Bilginer yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Akıllara ilginç dansıyla kazınan 'Apaçi Mustafa''nın Aleyna Tilki'ye evlilik teklifi yaptığı bir video sosyal medyada tepki çekti.

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"TAM BENLİKSİNİZ"

Tepki çeken videoda "Apaçi Mustafa" lakaplı Mustafa Bilginer, şunları söyledi:

"Merhaba Aleyna Tilki Hanım, ben Seda Sayan'ın sunduğu evlendirme programından Apaçi Mustafa. Sizi gördüm hanımefendi televizyonda... Aleyna Hanım 18 yaşındaymışsınız, tam benliksiniz. Aleyna Hanım sizi çok seviyorum, benimle evlenir misiniz? I love you Aleyna Hanım, bu kalp sadece size. Sizi çok seviyorum. Aleyna Tilki, benimle evlenir misin?"

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Videoyla ilgili yorum yağdı. "Tam benliksiniz demek nedir ya?", "Kullandığı kelimeler çok ayıp", "Rezalet üstüne rezalet" gibi yorumlar yapıldı.

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