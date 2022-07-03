MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğluyla poz verdi

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğluyla poz verdi

03.07.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden olan oğlu ile birlikte pozunu paylaştı. Seda Sayan'ın pozunu görenler "Oğulcan Engin bu beğenmedi" yorumları yaptı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğluyla poz verdi

Seda Sayan düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmeye gitti. 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenen 59 yaşındaki Seda Sayan paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ökten'in 11 yaşındaki oğlu ile ilk defa bir araya gelen Sayan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekran Alıntısı

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten’in oğlu Artur’la pozunu görenler "Oğulcan Engin bunu beğenmedi", "Oğulcan iyice kızacak" yorumları yaptı.

Oğulcan Engin annesinin düğününe katılmamış ve konuyla ilgili de sorulara yanıt vermemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."
Geri sayım başladı! İşte ilk kareler... Geri sayım başladı! İşte ilk kareler...
Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."Acun Ilıcalı'ya tepki yağınca... "Birbirimize çok girdik ama..."
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Eyüpspor'dan transfer şov!

Eyüpspor'dan transfer şov!

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Gece yarısı ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi

Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi

Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...

Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

İlginizi Çekebilir

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.