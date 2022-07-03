Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğluyla poz verdi

Seda Sayan düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmeye gitti. 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenen 59 yaşındaki Seda Sayan paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ökten'in 11 yaşındaki oğlu ile ilk defa bir araya gelen Sayan o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten’in oğlu Artur’la pozunu görenler "Oğulcan Engin bunu beğenmedi", "Oğulcan iyice kızacak" yorumları yaptı.

Oğulcan Engin annesinin düğününe katılmamış ve konuyla ilgili de sorulara yanıt vermemişti.

