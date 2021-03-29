Seda Sayan filtreyi abarttı! 'Seda ablam yüz nakli olmuş!'

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasındaki değişimiyle konuşulmaya devam ediyor.

Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Fotoğraflara filtre yaparak kendini adeta çocuk haline getiren Seda Sayan sosyal medyanın diline düştü.

Geceden fotoğraflar paylaşan Sayan'ın son görüntüsü, sosyal medyada olay oldu. Değişimiyle takipçilerini şaşırtan Sayan'a adeta yorum yağdı.

Ünlü şarkıcıya gelen mesajlardan bazıları ise şöyle: