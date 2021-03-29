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Seda Sayan filtreyi abarttı! 'Seda ablam yüz nakli olmuş!'

29.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın, Instagram'daki son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Sayan'ın fotoğrafını filtreden geçirdiğini söyleyen takipçileri, ünlü şarkıcıya yorum yağdırdı.

Seda Sayan filtreyi abarttı! 'Seda ablam yüz nakli olmuş!'

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasındaki değişimiyle konuşulmaya devam ediyor.

Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Sayan, dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Fotoğraflara filtre yaparak kendini adeta çocuk haline getiren Seda Sayan sosyal medyanın diline düştü.

Geceden fotoğraflar paylaşan Sayan'ın son görüntüsü, sosyal medyada olay oldu. Değişimiyle takipçilerini şaşırtan Sayan'a adeta yorum yağdı.

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Ünlü şarkıcıya gelen mesajlardan bazıları ise şöyle:

  • Estetik ameliyatlar Seda ablaya yetmedi, bir de filtreden geçirmiş.

  • Bugün Seda Sayan'ın üst dudağı gibiyim hareket edecek halim yok!

  • İlk bakışta Ece Erken zannettim.

  • Seda ablam, kurban olduğum neredesin!

  • Seda ablam yüz nakli olmuş!

  • Fotoğrafta gençlik hallerinden bile genç.
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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Seda Sayan
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