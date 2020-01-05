Seda Sayan hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Seda Sayan Instagram hesabından verdiği haberle hayranlarına kısa süreli bir endişe yaşattı.

Son günlerde adından sıkça bahsedilen Sayan sırtının sıcak su torbası nedeniyle yandığını açıklayan fotoğrafıyla yürekleri ağza getirdi. Sayan paylaşımında "Sırtımın durumu bu nasıl bir göz yarebbim" notunu düştü.

Sayan bir başka açıklamasında da "Nazar; sırtım su torbacıklarıyla dolu" dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Seda Sayan'ın paylaşımı sonrası hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Ünlü isimler de Seda Sayan'a yorum yağdırdı.



