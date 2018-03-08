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Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 10:37 | Son Güncelleme

Sperm bankası hakkında söylediği sözlerle tepki gösteren Seda Sayan, özür dilemek yerine kendini savunmaya devam ediyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Programına konuk ettiği eski manken Ece Gürsel'e "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" önerisinde bulunan Seda Sayan, büyük tepki çekmişti.

Daha önce yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten ve "Ben de inşaatçı kızıyım" diyen Seda Sayan, son olarak yakın arkadaşı Mehmet Yüzüak'ın paylaşımını alıntı yaptı.

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"KADIN SİZİ ONURE ETTİ"

Seda Sayan, Yüzüak'tan alıntı yaptığı paylaşımda "Yahu Kadın sizi onure etti onure Aslanlar gibi dedi babayiğitler Var dedi insaatlarda çalışanlar var dedi Siz @sedasayan a teşekkür edin...." notu dikkat çekti.

Seda Sayan ve Ece Gürsel'in o sohbetine İnşaat İşçileri Sendikası tepki gösterdiSeda Sayan ve Ece Gürsel'in o sohbetine İnşaat İşçileri Sendikası tepki gösterdi

YORUMA KAPATTI

Sayan, gelecek tepkilere karşı paylaşımını yorumlara kapattı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Reklama devam seda sayan..nasilsa seni susturan yok.
kendisi de bir ameleden çocuk yaptı verdiği akıl başka ne olacaktı.
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