Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Programına konuk ettiği eski manken Ece Gürsel'e "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" önerisinde bulunan Seda Sayan, büyük tepki çekmişti.

Daha önce yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten ve "Ben de inşaatçı kızıyım" diyen Seda Sayan, son olarak yakın arkadaşı Mehmet Yüzüak'ın paylaşımını alıntı yaptı.

"KADIN SİZİ ONURE ETTİ"

Seda Sayan, Yüzüak'tan alıntı yaptığı paylaşımda "Yahu Kadın sizi onure etti onure Aslanlar gibi dedi babayiğitler Var dedi insaatlarda çalışanlar var dedi Siz @sedasayan a teşekkür edin...." notu dikkat çekti.

YORUMA KAPATTI

Sayan, gelecek tepkilere karşı paylaşımını yorumlara kapattı.

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