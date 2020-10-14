Seda Sayan Kadir Şeker’e verilen cezaya tepki gösterdi!

Toplumsal konulara karşı sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı tercih eden Seda Sayan Kadir Şeker olayına da kayıtsız kalamadı. Kadına yönelik şiddeti önlemek isterken kasten adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan Kadir Şeker’e destek olan isim Seda Sayan oldu. Cezaya tepki gösteren ünlü sanatçı sosyal medya hesabından üniversite öğrencisi gence seslendi.

‘BİZİ AFFET’



Kadir Şeker’in 12 yıl 6 ay hapis cezası almasına tepki gösteren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Kadir Şeker’in mahkeme salonundan çıkarken çekilen fotoğrafını paylaşan başarılı sanatçı, “Kadir Şeker bizi affet. Senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar? Üzgünüz, çok yazık oldu çok” notunu ekledi. Gelebilecek olumsuz tepkileri önlemek isteyen Seda Sayan çareyi gönderisinin yorumlarını sınırlandırmakta buldu. Seda Sayan'ın paylaşımı başta sanatçı dostları olmak üzere pek çok kişiden beğeni ve yorum aldı.

