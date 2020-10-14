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Seda Sayan Kadir Şeker’e verilen cezaya tepki gösterdi!

14.10.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan Kadir Şeker’e verilen cezaya tepki gösterdi!

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Kadir Şeker’in cezası kesinleşti. Kadir Şeker’e verilen cezanın ardından ilk tepki ünlü sanatçı Seda Sayan’dan geldi. Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzgün olduğunu ifade etti.

Toplumsal konulara karşı sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı tercih eden Seda Sayan Kadir Şeker olayına da kayıtsız kalamadı. Kadına yönelik şiddeti önlemek isterken kasten adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan Kadir Şeker’e destek olan isim Seda Sayan oldu. Cezaya tepki gösteren ünlü sanatçı sosyal medya hesabından üniversite öğrencisi gence seslendi.

‘BİZİ AFFET’

seda sayan
Kadir Şeker’in 12 yıl 6 ay hapis cezası almasına tepki gösteren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Kadir Şeker’in mahkeme salonundan çıkarken çekilen fotoğrafını paylaşan başarılı sanatçı, “Kadir Şeker bizi affet. Senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar? Üzgünüz, çok yazık oldu çok” notunu ekledi. Gelebilecek olumsuz tepkileri önlemek isteyen Seda Sayan çareyi gönderisinin yorumlarını sınırlandırmakta buldu. Seda Sayan'ın paylaşımı başta sanatçı dostları olmak üzere pek çok kişiden beğeni ve yorum aldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
adam öldürene üzülen bi nesiliz
saçmalamayın ortada cinayet var sen bit sanatcisin herkes cezasını çekmeli genç yasinda bir insan ölmüş o kadar iyi niyetli olan bir insan bıçak çekip vurmaz bir kadına darp varsa elinle bileginle mudahale edersin böyle cahil insanların peşini kovalamayin cahil olursunuz adalet mülkün temelidir ortada cinayet var
yardıma koşmak ve adam öldürmek çok farklı şeyler

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