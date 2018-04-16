MAGAZİN

Seda Sayan: Kılıçdaroğlu'na çok bozuldum

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'daki sınır karakoluna giden bazı ünlü isimlerden olan Seda Sayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirileri yüzünden 'çok bozulduğunu' söyledi.

Seda Sayan: Kılıçdaroğlu'na çok bozuldum

Erdoğan'ın öncülüğünde bazı ünlüler, Afrin'e yönelik harekata destek kapsamında Hatay'da bulunan karakola gitti. Seda Sayan, Hande Yener, İbrahim Tatlıses gibi isimlerin de bulunduğu ziyarette davul, zurna gibi enstrümanlarla şarkılar söylenmesi muhalefetin tepkisi çekti.

50'den fazla askerin hayatını kaybettiği Zeytin Dalı Harekatı için Kılıçdaroğlu "52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup davul zurna klarnet, şarkılar türküler…" dedi.

dsewfd-FqZf_cover

Muhalefetin eleştirileri üzerine bu ziyarette bulunan isimlerden tepkiler gelmeye başladı. Yeşilçam'daki rolleriyle hatırlanan ve son zamanlarda iktidara verdiği destek yüzünden eleştirilen Hülya Koçyiğit'ten sonra Seda Sayan da konuştu.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Seda Sayan, Kılıçdaroğlu'nun 'sanatçı düşmanı' olduğunu iddia etti. Sayan'ın ifadeleri şöyle:

KILIÇDAROĞLU SANATÇI DÜŞMANI

Terörün temizlenmesinde bu operasyonun büyük önemi var. Vatanımızı, canını ortaya koyarak koruyan Mehmetçiğimizi ziyaret ettiğim için çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız, sanatçılarımızı askerlerimizin yanına götürdü. Vatani görev yapan askerlerimizin yanına giderek onlarla sohbet ettik ve moral verdik. Bizi gördükleri için çok mutlu oldular. Fotoğraflarımızı çekip aileleriyle paylaştılar. Biz askerlerimizi mutlu etmek adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.

864587

Bu ziyaret sonrası çok bozulduğum iki isim oldu: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Meral Akşener'in "İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözünü asla unutmayacağım. İkincisi de Kılıçdaroğlu'nun bize hakaret etmesi. Kılıçdaroğlu, sanatçı düşmanı. Kendisi hangi organizasyona bizi davet etmiş de katılmamışız?

Cumhurbaşkanımız, her zaman sanata ve sanatçıya destek veren bir lider. Kılıçdaroğlu'nun bize yönelik yaptığı açıklama büyük gaftır. O bizi tanımıyorsa, biz onu hiç tanımıyoruz. Şimdi kendisi de gidiyor Hatay'a, keşke daha önce gitseydi. Neden bize yönelik böyle bir açıklama yapıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız ondan önce davrandı ve bizleri götürdü diye. Kusura bakma Kılıçdaroğlu, daha önce düşünecektin! O bize daha önce deseydi gidelim diye, giderdik onunla. Cumhurbaşkanımız da destek olurdu, onun gibi çirkin davranmazdı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim.

Cumhurbaşkanımız, tüm sanatçıların ne kadar değerli olduğunun farkında; kimseyi ayırt etmiyor. Bizlere, Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunma imkanı verdiği için hem Cumhurbaşkanımıza, hem de Genelkurmay Başkanımız'a çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve eşi Sayın Emine Erdoğan'ı çok seviyor ve saygı duyuyorum.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda sayan Kılıçdaroğlu hatay ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Aşık'ın yatak fotoğraflarını çeken eski sevgiliye şok

Murat Aşık'ın yatak fotoğraflarını çeken eski sevgiliye şok

Mehmet Ali Erbil bildiğiniz gibi... Kadınlar çığlık çığlığa

Mehmet Ali Erbil bildiğiniz gibi... Kadınlar çığlık çığlığa

Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan’dan kıyafet açıklaması

Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan’dan kıyafet açıklaması

Gülben Ergen'den aşk itirafı

Gülben Ergen'den aşk itirafı

Survivor 2018 48. bölüm fragmanı! Konsey stratejisi kafa karıştırdı! 'Neden sert çıkmadı anlamadım'

Survivor 2018 48. bölüm fragmanı! Konsey stratejisi kafa karıştırdı! 'Neden sert çıkmadı anlamadım'

Survivor'da kim gidecek? Survivor 2018'de elemeye kalan 3 yarışmacı belli oldu

Survivor'da kim gidecek? Survivor 2018'de elemeye kalan 3 yarışmacı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.