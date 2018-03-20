Seda Sayan, Seren Serengil ile Hande Yener'ı barıştırdı

Aralarında yaşanan çıplak fotoğraf skandalı sonrası birbirleriyle konuşmayan Seren Serengil ve Hande Yener küslüğü sona erdi.

Arnavutköy'de bir mekanda Seda Sayan'ın öncü olduğu yemekte Seren Serengil ve Hande Yener ikilisi barıştı.

Telifmetre geçen aylarda yaptığı araştırma sonucu Hande Yener, radyolarda en çok şarkısı çalınan isim olmuş, televizyon programında listeye inanmadığını söyleyen Seren Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtmişti.

SEREN SERENGİL'iN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaşmıştı. İkili daha sonra mahkemelik olmuştu.

DEMET AKALIN GÖRMESİN

Öte yandan Seren Serengil ve Demet Akalın çok yakın arkadaşlardı. Bu dönemde Seren Serengil, Hande Yener'i her bulduğu fırsatta eleştirmiş ve Demet Akalın'ın yanında durmuştu. Daha sonra Demet Akalın ve Seren Serengil ikilisinin arası, Demet Akalın'ın Gülben Ergen'in avukatıyla çalışmak istemesi sonucu bozuldu.

Demet Akalın'la arası bozulduktan sonra Hande Yener'le barışan Seren Serengil kafalarda soru işareti oluşturdu.