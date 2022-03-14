MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan ve Çağlar Ökten canlı yayında aşka geldi! Dans ettiler

Seda Sayan ve Çağlar Ökten canlı yayında aşka geldi! Dans ettiler

14.03.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'ten evlilik teklifi aldığını canlı yayında da açıkladı. Seda Sayan ve genç aşkı canlı yayında romantik anlar yaşadı.

Seda Sayan yanında çalışan, kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten ile aşk yaşıyor. Evlilik teklifi aldığı yönündeki iddialara programında yanıt veren Seda Sayan romantik anlar yaşadı.

Seda Sayan "Evet, Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.

"İnşallah sonsuza kadar evet" diyen Seda Sayan'ın genç aşkı ise bir şey söylemek yerine şarkı söyledi. Ökten sevgilisinin gözlerinin içine bakıp şarkı söylerken romantik anlar yaşandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım kızdırdıKanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım kızdırdı
Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"
Bomba yorum! "Parayı veren şaplak atıyor"Bomba yorum! "Parayı veren şaplak atıyor"
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

MHP istedi AK Parti kabul etti! Baraj...

MHP istedi AK Parti kabul etti! Baraj...

İstanbul için yeni uyarı! En tehlikeli gün bugün

İstanbul için yeni uyarı! En tehlikeli gün bugün

Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Çalışanlar için erken emeklilik formülü!

Çalışanlar için erken emeklilik formülü!

Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…

Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.