Seda Sayan ve Çağlar Ökten canlı yayında aşka geldi! Dans ettiler

Seda Sayan yanında çalışan, kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten ile aşk yaşıyor. Evlilik teklifi aldığı yönündeki iddialara programında yanıt veren Seda Sayan romantik anlar yaşadı.

Seda Sayan "Evet, Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.

"İnşallah sonsuza kadar evet" diyen Seda Sayan'ın genç aşkı ise bir şey söylemek yerine şarkı söyledi. Ökten sevgilisinin gözlerinin içine bakıp şarkı söylerken romantik anlar yaşandı.



