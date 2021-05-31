Seda Sayan ve Demet Akalın kavgasına Nihat Doğan da girdi! Bomba açıklamalar

Star TV'de Demet Akalın ve Alişan tarafından sabahları hazırlanan programın final yapmasının ardından kanalın, Seda Sayan'la anlaştığı iddiası, Demet Akalın'ı sinirlendirmişti. Akalın, bu gelişmelerin ardından Sayan'ı sosyal medya hesabından sildi.

TARTIŞMALARA NİHAT DOĞAN DA KATILDI

Tartışmanın büyümesinin ardından Seda Sayan hakkında "Demet'le Alişan'ı işinden etti" yorumları yapıldı. Bu yorumlara sinirlenen Seda Sayan, yayınladığı video ile iddialara cevap vererek, kimseyi ekmeğinden etmediğini söyledi. Akalın ve Sayan arasındaki gerilim devam ederken, tartışmalara Seda Sayan'ın eski sevgilisi Nihat Doğan da katıldı.

Nihat Doğan, Demet Akalın'ın Seda Sayan için kullandığı, "Cuma günü program bitişi, 'Ben başlıyorum' diye sormadan mesaj attın. Biz ekiple ağlarken bu mesaj... Cenaze evine davulla gidilmez. Sen bunu daha iyi bilirsin" şeklindeki sözlere yanıt verdi.

Doğan bu paylaşımı görünce çok sinirlendi ve Akalın'a ateş püskürdü. Nihat Doğan açıklamasında, "Seda Sayan hiç kimsenin ekmeği ile oynamaz onun vicdanına merhametine de sonuna kadar şahidim. Ayrıca kulis odasına yasaklı listesi asıp (Alişan'ı tenzih ediyorum) ilk 200'e giremeyen zatın Seda Hanım'a itibar suikastı yapmasının da hiçbir hükmü yoktur. Ne kadar reyting o kadar ekmek. Cenaze evine davul ile girilmezmiş! Sen değil misin teyzenin kızı evladını kaybettiği gece Kerimcan ile davullu eğlenceli storyler atıp davulla zurnayla giren. Değerli sözler, değersiz insanların dilinde olunca hükmü değersiz olur" diye yazdı.

Demet Akalın'ın Nihat Doğan'a yanıt verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.

