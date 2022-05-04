Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. 14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Türkiye'deki işlerini halleden çift, bayramda da Paris'e gitti.

BALAYINDAN İLK KARE GELDİ

Özel bir jetle Paris'e giden çift Esra Özmen, eşi ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti. İkilinin balayına yakın arkadaşlarıyla çıkması da herkesi şaşırttı.



PARİS SOKAKLARINDA ÇEKİM YAPTILAR

Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Sayan, balayından kareleri de 3,2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yapmayı ihmal etmiyor. Sayan ve genç eşi Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı.

