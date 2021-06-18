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Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'den flaş karar

18.06.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında yaşanan atışma bir şekilde tatlıya bağlandı. İkili geri adım attıktan sonra barış yemeği yemeğe de karar verdi.

Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'den flaş karar

Bir zamanlar yakın dost olan Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında çıkan kavga şoke eden iddialarla devam etti. Seda Sayan’ın Erbil ile ilgili yaptığı tecavüz suçlaması sosyal medyada olay oldu. Bu olayların ardından Sayan, geri adım atarak olayın ‘tecavüz değil, aldatma’ olduğunu ileri sürdü.

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Canlı Masa” programının sunucusu Yasemin Bozkurt, canlı yayında bomba bir açıklamada bulundu. Bozkurt, Canlı Masa ekibine konuşan Erbil'in Miami’den dönecek olan Seda Sayan ile barış yemeği yiyeceğini söyledi.

Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi! &quot;İftira değil yanlış açıklama&quot;Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi! "İftira değil yanlış açıklama"

İkilinin bu kararı herkesi şoke ederken bu iddiaların ise araştırılması gerektiği gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
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