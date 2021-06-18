Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil'den flaş karar

Bir zamanlar yakın dost olan Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında çıkan kavga şoke eden iddialarla devam etti. Seda Sayan’ın Erbil ile ilgili yaptığı tecavüz suçlaması sosyal medyada olay oldu. Bu olayların ardından Sayan, geri adım atarak olayın ‘tecavüz değil, aldatma’ olduğunu ileri sürdü.

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Canlı Masa” programının sunucusu Yasemin Bozkurt, canlı yayında bomba bir açıklamada bulundu. Bozkurt, Canlı Masa ekibine konuşan Erbil'in Miami’den dönecek olan Seda Sayan ile barış yemeği yiyeceğini söyledi.

İkilinin bu kararı herkesi şoke ederken bu iddiaların ise araştırılması gerektiği gündeme geldi.

