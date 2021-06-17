Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi! "İftira değil yanlış açıklama"

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "Geçmişi kirli" tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü.

İddiayı reddeden Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından, "İlaçların tesiriyle yanlış yaptım. Özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

Seda Sayan bu paylaşımı kendi de paylaştı ardından ise şoke eden iddiasıyla ilgili geri adım attı. Seda Sayan açıklamasında şunları söyledi:

"Şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu."

