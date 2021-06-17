MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi! "İftira değil yanlış açıklama"

Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi! "İftira değil yanlış açıklama"

17.06.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan Mehmet Ali Erbil'i evindeki hizmetçi kadına tecavüz etmekle suçlamış bu iddialar kan dondurmuştu. Mehmet Ali Erbil özür dileyince Seda Sayan ise bakın nasıl geri adım attı.

Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi! "İftira değil yanlış açıklama"

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "Geçmişi kirli" tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü.

İddiayı reddeden Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından, "İlaçların tesiriyle yanlış yaptım. Özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!

Seda Sayan bu paylaşımı kendi de paylaştı ardından ise şoke eden iddiasıyla ilgili geri adım attı. Seda Sayan açıklamasında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu! İstanbul'daki meyhane önündeki 'tebliğciler' gündem oldu!
Saten elbisesiyle göz kamaştırdı! "Kendimi arıyorum"Saten elbisesiyle göz kamaştırdı! "Kendimi arıyorum"
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Annesinden sonra kızı da paylaştı! Olay pozlar

Annesinden sonra kızı da paylaştı! Olay pozlar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.