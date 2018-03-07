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Seda Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda seviyesiz bir sohbete sahne oldu. Program izleyicileri sosyal medya hesaplarından RTÜK'e çağrıda bulundular.

Seda Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Seda Sayan kendi adıyla yaptığı programda skandal sözlere imza attı. Seda Sayan programa konuk ettiği eski manken Ece Gürsel’e “Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya” ifadelerini kullandı. İnşaat işçileri sendikasından yanıt gecikmediği gibi sosyal medyada ayağa kalktı.

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

“PROGRAM KALDIRILSIN”

İnşaat İşçileri Sendikası, Seda Sayan’a ‘şarlatan’ derken pek çok sosyal medya kullanıcısı da RTÜK’e programın kaldırılması için çağrıda bulundu. Şimdi ise TV kanalı yetkililerinin ve yapım ekibinin nasıl bir yol alacağı merak konusu oldu.






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