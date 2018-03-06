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Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 09:15 | Son Güncelleme

Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda ilginç bir sohbete sahne oldu.

Bilal Özcan, Ece Gürsel'e "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" diye sordu.

Ece Gürsel ise Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti." yanıtını verdi.

Bu sırada söze giren Seda Sayan'ın Ece Gürsel'e verdiği tavsiye ise şaşırttı:

"Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var? "

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Anahtar Kelimeler:
Ece Gürsel seda sayan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
inşaatçılar bunu beğendi...
onlar kadar gururlu şerefli olsanız bari.. işçi veli nimet.. alın teri terliyerek haklarını kazanıyorlar.
Rahatça vermek böyle bir şey olsa gerek :)
iste bi az önceki haberde mehmet aslantuğun kalitesine bak bide sedanın kalitesizliğine .. Allahım çok büyüksün
60 yaşına dayandın halen hayatınız geyik insanlarla dalga geçmek , allah düşürmesin sizi işcilerin eline
yazıklar olsun size yazıklar olsunnn
Buna sanatçı diyorlar.
seda hanım çoook haklı !!!
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