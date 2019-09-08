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Seda Türkmen ile Bora Akkaş tek celsede boşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Bora Akkaş, 2017'de nikah masasına oturduğu meslektaşı Seda Türkmen ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar herhangi bir tazminat veya nafaka talebinde bulunmadı.

Seda Türkmen ile Bora Akkaş tek celsede boşandı

Seda Türkmen ile Bora Akkaş, iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen bir düğünle evlenmişti. Bir yılı doldurmadan boşanmanın eşiğine gelen çift, daha sonra barışmıştı. Ancak e0vliliklerine ikinci şansı tanıyan Türkmen ile Akkaş, yine başaramadı.

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TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Seda Türkmen’in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtildi. Birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmayan ikili, tek celsede boşandı.

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seda türkmen Bora Akkaş

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