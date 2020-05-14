Sedef Avcı: Çocukları park yerine AVM’ye mi götürseydik?

65 yaş üzeri insanların corona virüsü salgını nedeniyle dışarıya çıkmalarının yasaklanmasının ardından kısa bir süre sonra 18 yaşından küçüklerin de sokağa çıkışı yasaklanmıştı. Yaklaşık iki aylık bir yasağın ardından çocuklar ilk kez dün birkaç saatliğine de olsa dışarıya çıkma şansı buldu.

Oğlunu fırsattan istifade dışarıya çıkaran oyuncu Sedef Avcı, sokakta gördüğü ve kendisini rahatsız eden bazı durumları sosyal medya hesabına taşıdı ve takipçileriyle bu konular üzerinden dertleşmek istedi.

İşte Avcı’nın o satırları:

Sizlerle günün anlam ve önemine dair bir konuda dertleşmek istiyorum. Malum dün çocukların 2 ay sonra sokağa çıkabildikleri ilk gündü. Bir haftadır gün sayıyordu hepsi değil mi? Peki ne oldu? Hepimiz toplarımızı alıp yakındaki parka gittik.

Kaydıraklar, salıncaklar evet kullanılabiliyor tamam ama benim anlamadığım aynı ortamda olan basket sahasının neden kapalı olduğu. Neticede belli bir yaştan sonra cocuklar salıncakta sallanmıyor. Basket oynamak, futbol oynamak istiyor.