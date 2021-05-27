MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şef Akademi'ye nasıl başvuru yapılır? Şef Akademi ne zaman başlayacak? FOX'tan yeni yarışma!

Şef Akademi'ye nasıl başvuru yapılır? Şef Akademi ne zaman başlayacak? FOX'tan yeni yarışma!

27.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öykü Serter’in sunumuyla FOX ekranlarında yayınlanmaya başlanacak olan “Şef Akademi” yarışması, şimdiden merak konusu oldu. Yarışmanın jüri koltuğunda ise ünlü şefler; Arda Türkmen, Ali Ronay ve Ayhan Sicimoğlu oturuyor. “Şef Akademi” yarışmasının duyurulmasıyla beraber, pek çok kişi yarışmaya başvurmak için kolları sıvadı.

Şef Akademi'ye nasıl başvuru yapılır? Şef Akademi ne zaman başlayacak? FOX'tan yeni yarışma!

FOX TV ekranlarının yeni lezzet yarışması “Şef Akademi” için geri sayım başladı. Ünlü şeflerin jüri koltuğunda oturduğu ve başarılı sunucu Öykü Serter’in sunumuyla gerçekleşecek olan yarışma için başvurular başladı. Peki Haziran ayında başlayacak olan “Şef Akademi” yarışması için başvuru nasıl yapılır?

ŞEF AKADEMİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yapımını Provizyon Medya’nın, sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği ve FOX izleyicisiyle buluşmaya gün sayan yeni yarışma programı “Şef Akademi”nin hazırlıkları son hız devam ediyor.

Yüzlerce başvuru arasından “Şef Akademi” finalisti olan on beş yarışmacı, Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu karşısında yemek konusundaki kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.

şef akademi1

Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek “Şef Akademi”de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacak.

Yarışma formatının başlangıcında başvuru yapabilmek için FOX TV’nin resmi internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor. Birbirinden lezzetli yemeklerle kıyasıya mücadele vererek ödüle ulaşmak için yarışacak olan adaylar, başvuru formu üzerindeki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak, başvurularını tamamlayabilir.

ŞEF AKADEMİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğduEşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
FOX Öykü Serter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ezilecek , hakaret edilecek ve hep bir dram hikayesi olacak takım arkadaşları arıyoruz !!
ardayi al gerisini at cope tutmaz iste bosuna ugrasmayin KADRO COK KOTUUU

En Çok Okunan Haberler

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Soluğu Ege'de aldı! Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

Soluğu Ege'de aldı! Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.