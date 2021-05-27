Şef Akademi'ye nasıl başvuru yapılır? Şef Akademi ne zaman başlayacak? FOX'tan yeni yarışma!

FOX TV ekranlarının yeni lezzet yarışması “Şef Akademi” için geri sayım başladı. Ünlü şeflerin jüri koltuğunda oturduğu ve başarılı sunucu Öykü Serter’in sunumuyla gerçekleşecek olan yarışma için başvurular başladı. Peki Haziran ayında başlayacak olan “Şef Akademi” yarışması için başvuru nasıl yapılır?

ŞEF AKADEMİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yapımını Provizyon Medya’nın, sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği ve FOX izleyicisiyle buluşmaya gün sayan yeni yarışma programı “Şef Akademi”nin hazırlıkları son hız devam ediyor.

Yüzlerce başvuru arasından “Şef Akademi” finalisti olan on beş yarışmacı, Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu karşısında yemek konusundaki kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.

Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek “Şef Akademi”de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacak.

Yarışma formatının başlangıcında başvuru yapabilmek için FOX TV’nin resmi internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor. Birbirinden lezzetli yemeklerle kıyasıya mücadele vererek ödüle ulaşmak için yarışacak olan adaylar, başvuru formu üzerindeki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak, başvurularını tamamlayabilir.

ŞEF AKADEMİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN



