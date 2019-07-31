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Sefa Doğanay'ın takıntılı hayranına 5 yıl hapis istemi

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Sefa Doğanay’a (26) sosyal medya üzerinden mesajlar gönderip tehdit ve hakarette bulunan takıntılı hayranı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sefa Doğanay'ın takıntılı hayranına 5 yıl hapis istemi

Adını bir televizyon programındaki yarışma ile duyuran ünlü komedyen Sefa Doğanay’a (26) sosyal medya hesabından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan takıntılı hayranı K.D. (35) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca K.D. hakkında ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükunu bozma’ suçlarından iddianame hazırlandı.

'ALLAH CEZANI VERSİN, ÇOK SEVİYORUM SENİ BENSİZ OLAMAZSIN'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede K.D.’nin Sefa Doğanay’a attığı mesajlara yer verildi. K.D.’nin sosyal medya hesabından “Vazgeçmem için ölmem gerek bil bunu. Seni öldürmememin sebebi seni öldürmemekten gelir. Senin yaptıklarının hepsini, kafamda yazdım unutmadım. Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın. Senin yüreğini sevmiştim, tenini değil. Kargoyu neden kabul etmedin içindeki flaştaki sana söyleyeceklerimi dinlemeni istedim. Sen küfüre bile değmezsin insan değilsin sen. Çok seviyorum öyle ya da böyle sevmiş olanın kalbini kırmak en büyük günahlardandır. Bir mektubumu kabul etmeyişinden dolayı mı bırakacağım sence. Seviyorum seni deli gibi kezzap dökseler yüreğime, çıkaramazlar yüreğimden yine” şeklinde Sefa Doğanay’a sık sık mesaj attığı iddianamede aktarıldı.
İddianamede K.D.’nin bu sözler ile Sefa Doğanay’ı tehdit edip hakarette bulunduğu ayrıca Sefa Doğanay’a sık sık kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu belirtildi.

MESAJLARI KENDİSİ ATMAMIŞ

İddianamede K.D’nin savunmasında şikayetçi Sefa Doğanay’ı tanıdığını 2018 yılının aralık ayından sonra kendisi ile iletişime geçmediğini söylediği aktarıldı. K.D.’nin ayrıca kendisiymiş gibi başka birinin mesaj atmış olabileceği ve bu yazıları yazmadığını beyan ettiği de iddianamede yer aldı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede K.D.’nin ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükunu bozma’ suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nce onaylanan iddianamenin ardından K.D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ünlü komedyen Sefa Doğanay 27 Ocak 2018’de Bakırköy Adliyesi’ne gelerek K.D. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Doğanay, hayranının kendisini 2 yıldır sosyal medya hesabından rahatsız ettiğini söyleyerek ölüm tehdidi aldığı için savcılığa başvurmak zorunda kaldığını söylemişti. Sefa Doğanay suç duyurusu dilekçesinde K.D.’nin, yaşadığı evin bulunduğu sitenin güvenlik bölümüne kadar gelip kendisini taciz ettiğini, sosyal medyadan da ölüm tehdidinde bulunduğunu aktarmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayran olacak başka birini mi bulamadın kızım..
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