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  4. Sefasını ayılar, cefasını onlar çekti! Lüks jet turunun sonu kötü bitti, cesetleri yem oldu

Sefasını ayılar, cefasını onlar çekti! Lüks jet turunun sonu kötü bitti, cesetleri yem oldu

18.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş kadını Zoya Kaygorodova ve İsveç merkezli bir cep telefonu şirketinin yöneticisi olan 39 yaşındaki Sergey Kolesnyak oldukları belirlenen iki turist korkunç bir helikopter kazasında hayatlarını kaybettiler. Helikopterin pilotluğunu yapan Igor Malinovskii'nin de kazada hayatını kaybettiği bildirildi. Üçünün de cesetlerinin kömürleşmiş kalıntılarının ayılar tarafından sürüklenip yem edildiği bildirildi.

Sefasını ayılar, cefasını onlar çekti! Lüks jet turunun sonu kötü bitti, cesetleri yem oldu

Zoya Kaygorodova ve Sergey Kolesnyak oldukaları belirlenen iki iş insanı ve helikopterin şoförlüğünü yapan Igor Malinovskii, korkunç bir kazada hayatlarını kaybettiler. Düşen ve alev alan helikopterde cesetleri kül olan üçlünün, kimlikleri belirlenmeden önce bölgedeki ayılara yem oldukları açıklandı.

KURTARMA EKİPLERİ BULDU

iş insansı

25 yaşındaki eski sporcu Igor Malinovskii'nin pilotluğunu yaptığı helikopter, Rusya'nın Kamçatka kentinin popüler bir turizm bölgesinde düştü. Kazanın ve hayatını kaybeden üçlünün kömürleşmiş kalıntıları, Nadezhda veya Hope adlı düşen helikopteri keşfeden kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

SEBEBİ HAVA KOŞULLARI OLABİLİR

pilot

İnsan kalıntılarının kaza mahallinin yakınında bulunduğu bildirilirken, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Ancak hala konuya ilişkin soruşturmaların devam ettiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kaza
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