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  4. Şeffaf gömleği ve ilginç dansı olay oldu! Kemal Doğulu kadınlar matinesindeki sahne şovuyla gündemde...

Şeffaf gömleği ve ilginç dansı olay oldu! Kemal Doğulu kadınlar matinesindeki sahne şovuyla gündemde...

24.12.2024 18:47
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
24.12.2024 18:47
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Moda programlarında jüri koltuğunda izlediğimiz Kemal Doğulu, son zamanlarda matinelerde sahne alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde playback yaptığı anlarla gündeme gelen ünlü isim şimdi de Mersin'de sahne aldığı kadınlar matinesindeki sahne şovu ve tarzıyla olay oldu.

Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi birçok moda programının jüri koltuğunda oturan, tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü modacı Kemal Doğulu, son dönemlerde kadınlar matinesindeki sahne performanslarıyla gündeme geliyor.

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Zaman zaman playback yapması ve ilginç danslarıyla konuşulan ünlü isim şimdi de Mersin'de düzenlenen kadınlar matinesine damga vurdu.

ŞEFFAF GÖMLEĞİ VE ŞOVUYLA OLAY OLDU!

Kemal Doğulu, kadınlar matinesinde yine playback yaparak sahne aldı. Doğulu'nun tercih ettiği şeffaf gömlek ise dikkatlerden kaçmadı. İlginç dansı da dillere düştü.

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Kadınlar matinesindeki görüntüleri olay oldu! O haline yorum yağdı Kadınlar matinesindeki görüntüleri olay oldu! O haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Doğulu
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