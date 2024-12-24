Şeffaf gömleği ve ilginç dansı olay oldu! Kemal Doğulu kadınlar matinesindeki sahne şovuyla gündemde...

Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi birçok moda programının jüri koltuğunda oturan, tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü modacı Kemal Doğulu, son dönemlerde kadınlar matinesindeki sahne performanslarıyla gündeme geliyor.

Zaman zaman playback yapması ve ilginç danslarıyla konuşulan ünlü isim şimdi de Mersin'de düzenlenen kadınlar matinesine damga vurdu.

ŞEFFAF GÖMLEĞİ VE ŞOVUYLA OLAY OLDU!

Kemal Doğulu, kadınlar matinesinde yine playback yaparak sahne aldı. Doğulu'nun tercih ettiği şeffaf gömlek ise dikkatlerden kaçmadı. İlginç dansı da dillere düştü.