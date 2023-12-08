Playback yapıp, dans etti... Kemal Doğulu'nun kadınlar matinesindeki görüntüleri sosyal medyanın diline düştü!

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi Kemal Doğulu açıklamaları, özel hayatı ve tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Bu zamana kadar birçok moda programında jüri üyeliği yapan ünlü isim son olarak Denizli'de düzenlediği kadınlar matinesindeki görüntüleriyle olay oldu.

Tarkan'ın Şımarık şarkısına playback yapıp dans eden ünlü ismin sahne performansı hiç beğenilmedi ve sosyal medyanın diline düştü.

Sahneye beyazlar içinde çıkan ünlü modacı kendini şarkının ritmine kaptırıp dans etti. Bir oraya bir buraya savrulan Kemal Doğulu'nun bu görüntülerine sosyal medyada; 'Bu nasıl bir şov?', 'Şarkı bile söylemiyor', 'Gerçekten çok başarılı', 'İnsanlar bu şova mı para veriyor?' gibi yorumlar yapıldı.









