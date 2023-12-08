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  4. Playback yapıp, dans etti... Kemal Doğulu'nun kadınlar matinesindeki görüntüleri sosyal medyanın diline düştü!

Playback yapıp, dans etti... Kemal Doğulu'nun kadınlar matinesindeki görüntüleri sosyal medyanın diline düştü!

08.12.2023 11:13 | Son Güncelleme:
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Bu Tarz Benim, İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi birçok moda programının jüri koltuğunda oturan, tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü modacı Kemal Doğulu son olarak Denizli'de düzenlediği kadınlar matinesindeki sahne performansıyla gündem oldu. Playback yapıp dans eden ünlü ismin o halleri sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi Kemal Doğulu açıklamaları, özel hayatı ve tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Bu zamana kadar birçok moda programında jüri üyeliği yapan ünlü isim son olarak Denizli'de düzenlediği kadınlar matinesindeki görüntüleriyle olay oldu.

Kemal Doğulu 1

Tarkan'ın Şımarık şarkısına playback yapıp dans eden ünlü ismin sahne performansı hiç beğenilmedi ve sosyal medyanın diline düştü.

Kemal Doğulu 2

Sahneye beyazlar içinde çıkan ünlü modacı kendini şarkının ritmine kaptırıp dans etti. Bir oraya bir buraya savrulan Kemal Doğulu'nun bu görüntülerine sosyal medyada; 'Bu nasıl bir şov?', 'Şarkı bile söylemiyor', 'Gerçekten çok başarılı', 'İnsanlar bu şova mı para veriyor?' gibi yorumlar yapıldı.

Kemal Doğulu 3

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