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Sefirin Kızı 26. son bölümde Sancar polise yakalandı mı? Gediz'in ihaneti Nare'yi şoke etti! Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

03.11.2020 02:47 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı 26. son bölümde Sancar polise yakalandı mı? Gediz'in ihaneti Nare'yi şoke etti! Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 2 Kasım Pazartesi 26. son bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın son bölümünde Gediz, eski dostu Sancar'ı Akın'ı öldürdüğü iddiasıyla polise ihbar etti. Gediz'in büyük ihaneti sonrasında Nare ve Sancar'ın içinde olduğu ambulans polisler tarafından durduruldu. Nare ise Gediz'in gerçek yüzünü gördü. Peki Sancar yakalandı mı? Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı dizisinin 2 Kasım Pazartesi ekrana gelen 26. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Sefirin Kızı'nda Nare'yi kurtarmak isteyen Sancar, Akın ile birlikte uçurumdan aşağıya düştü. Sancar yaralı kurtuldu ancak Gediz eski sadıcını polise cinayet şüphelisi olarak ihbar etti. Sancar ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada polis yolu kesti. Ambulanstan inen Nare ise karşısında Gediz'i gördü.

SEFİRİN KIZI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 9 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 27. yeni bölüm fragmanı ise Star TV tarafından henüz yayınlanmadı.

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Melek sevinç içinde konağa koşar. Annesiyle beraber babasına dönmüşlerdir. Artık aile olmaları için bir engel kalmamıştır. Ama babasını hiçbir yerde bulamaz. Çünkü dağ gibi babası, bir dağın dibinde yatmaktadır. Hem Melek hem destan yetim mi kaldı? Alacakuş artık köksüz mü? Nare, efesinin kızına ve annesine ne diyecek? Kahraman’ı vurup Akın’ı uçurumdan atan Sancar ölecek mi, yoksa yaşayıp katil mi olacak?

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