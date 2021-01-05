Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gediz ve Nare evleniyor mu? Sefirin Kızı'nda Sancar ölüyor mu?

Sefirin Kızı'nın merakla beklenen 35. yeni bölümünden herkesi şaşırtan bir fragman geldi. Yılbaşı haftası ekrana gelmeyen Sefirin Kızı, 11 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde Sancar cezaevine giriyor. Gediz ve Nare'nin nikah masasına oturduğu anlarda ise Sancar cezaevinde saldırıya uğruyor. Sancar'a ne olacağı, Gediz ve Nare'nin evlenip evlenmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi?

Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.

Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.”

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?

Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?



