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Sefirin Kızı dizisinin Elvan’ı Hivda Zizan Alp, yeni dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor

25.09.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Hivda Zizan Alp, Star Tv’nin yeni dizisi Suçlu’da rol alacak.

Sefirin Kızı dizisinin Elvan’ı Hivda Zizan Alp, yeni dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Hivda Zizan Alp, yeni bir projeyle el sıkıştı.

Sempatikliği ile de hayranlarından ilgi gören Hivda Zizan Alp, 2016 yılından bu yana setlerde yer alıyor. Yeşil Deniz dizisi ile başladığı yolculukta Fi dizisinde Ada olarak yer alan oyuncu, son olarak Sefirin Kızı’nda hayranların karşısına çıktı.

SUÇLU DİZİSİYLE ANLAŞTI

Başarılı performansı ile göz dolduran Hivda Zizan Alp, bir süre dinlendikten sonra şimdi yeni bir dizi için hazırlıklara başladı.

Önümüzdeki günlerde sete çıkacak olan Star TV'nin yeni dizisi Suçlu’da genç oyuncunun de yer alacağı ortaya çıktı. Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak, Emin Olcay ve Ayçin İnci gibi önemli isimlerin yer aldığı dizide Hivda Zizan Alp’i de izleme fırsatınız olacak.

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Genç oyuncu kariyeri adına çok iyi bir fırsat daha elde ederken, rolü de ortaya çıktı. Naz karakterinde ve bir polis olarak ekranda yerini alacak olan Hivda Zizan Alp, şimdiden hayranlarını heyecanlandırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Star TV Sefirin Kızı dizisi
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