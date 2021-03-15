Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Sefirin Kızı dizisinde bu hafta ne oluyor?

Sefirin Kızı’nın yayınlanan 43. bölümünde; Dudu peş peşe sıraladığı yalanlarla Yahya’nın gözünde kendini aklamaya çalışıyor. Fakak aralarında oluşan güvensizlikten dolayı Yahya derinden sarsılmıştır. Halise’nin beklenmedik hamlesi de Yahya’yı ve Dudu’yu şoke ediyor.

Mavi’nin Melek’i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek’in ortada olmaması Sancar ve Güven’i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır.

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya’nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya’yı derinden sarmıştır. Halise’nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu’yu hem de Yahya’yı çok şaşırtacaktır.

Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar’ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.

Elvan, kalbinde kopan fırtınalarla başa çıkmaya çalışırken Gülsiye’yi de sırrına ortak eder. Dükkana gelen sürpriz misafire şaşıran Elvan, Bora ile olan ilişkisinde de radikal bir adım atar.