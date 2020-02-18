Sefirin Kızı ne kadar izlendi? Reytinglere damga vurdu! Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sefirin Kızı Star TV'de dün akşam yayınlanan 9. bölümüyle; tüm kişiler izleyici kitlesinde 9,60 izlenme oranı, 20,56 izlenme payı ile 20+ABC1’de 10,68 izlenme oranı, 21,47 izlenme payı ile AB izleyici kitlesinde 8,76 izlenme oranı ve 19,89 izlenme payı ile ilk sırada yer aldı.

BİNLERCE YORUM ALDI

Öte yandan, Sefirin Kızı, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan #YanındaOlacağım etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.

SEFİRİN KIZI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında Nare ile yeniden buluşan Sancar büyük bir gerçeği öğreniyor. Sancar'ın "Kafamı gömdüğün yer kum değil gaflet. Unutma vakti değil bulma vakti" sözleri dikkat çekiyor.

Sancar, Müge'ye Akın'ın yerini bilip bilmediğini soruyor. Müge ise "Nare bana her şeyi söyledi" diyor. Nare ile Sancar arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Gediz ve Sancar izledikleri görüntülerle şoke oluyor. Nare'nin "Yapma" demesi üzerine Sancar ise "Ben haklı çıkarım diye mi yapmayım. Yoksa sen haklı çıkarsın diye mi? Her durumda kıracağız kalemi" sözleriyle yanıt veriyor.