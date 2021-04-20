Sefirin Kızı neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı 49. yeni bölüm fragmanında Sedat Güven'e "Öyle bir şey yapacağım ki. Hem Mavi kendi ayağıyla bize gelecek hem de o Halise denen kadından intikamımı alacağım" der. Sedat'ın yeni planı ne?

Mavi'nin eski kocası Sedat, onun hamile olmasını kaldıramaz ve hain planlar yapmaya başlar. Sedat, bu konuda ortak olduüu Halise Efeoğlu'na "O çocuk doğmayacak, dünyaya gelmeyecek ve buna sen engel olacaksın" der. Halise ise Mavi'nin çayına ilaç damlatarak kendi torununu öldürmek için gerekeni yapar.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz gebeliği devam ettirmenin mutluluğu içinde yaşamaktadır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi nin salı günü yayınlanacak olan 49. yeni bölüm fragmanı görücüye çıktı. Sefirin Kızı 49. Bölüm Fragmanında Halise'nin Mavi'nin çayına ilaç damlattığı görülüyor. Sedat ise önce Mavi ve Sancar'ın sonra da Halise'nin icabına bakmak için and içiyor.

Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, annesinin çocuğunu öldüreceğinden habersizdir.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SEFİRİN KIZI 48. BÖLÜM ÖZET

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.

Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.

Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven'in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek'le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.

