MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sefirin Kızı neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Sefirin Kızı neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

20.04.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Pazartesi akşamı yeni bölümleri ile Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin dün akşam yeni bölümü yayınlanmadı. Kağıt Ev isimli yeni bir dizinin yayın hayatına başlaması üzerine seyirciler Sefirin Kızı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etti. Sefirin Kızı dizisi 20 Nisan 2021 yani bu akşam Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Sefirin Kızı neden yok, bitti mi? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin salı günü yayınlanacak olan 49. yeni bölüm fragmanı görücüye çıktı. Sefirin Kızı 49. Bölüm Fragmanında Halise'nin Mavi'nin çayına ilaç damlattığı görülüyor. Sedat ise önce Mavi ve Sancar'ın sonra da Halise'nin icabına bakmak için and içiyor.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 49. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? SEFİRİN KIZI 49. BÖLÜM ÖZET

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz gebeliği devam ettirmenin mutluluğu içinde yaşamaktadır.

Mavi'nin eski kocası Sedat, onun hamile olmasını kaldıramaz ve hain planlar yapmaya başlar. Sedat, bu konuda ortak olduüu Halise Efeoğlu'na "O çocuk doğmayacak, dünyaya gelmeyecek ve buna sen engel olacaksın" der. Halise ise Mavi'nin çayına ilaç damlatarak kendi torununu öldürmek için gerekeni yapar.

Sefirin Kızı 49. yeni bölüm fragmanında Sedat Güven'e "Öyle bir şey yapacağım ki. Hem Mavi kendi ayağıyla bize gelecek hem de o Halise denen kadından intikamımı alacağım" der. Sedat'ın yeni planı ne?

Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, annesinin çocuğunu öldüreceğinden habersizdir.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SEFİRİN KIZI 48. BÖLÜM ÖZET

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.

Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.

Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven'in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek'le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorumHayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorum
Deren Talu sevilen dizide! Deniz kızı olduDeren Talu sevilen dizide! Deniz kızı oldu
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Star TV Sefirin Kızı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi

'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti!

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti!

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.