Sefirin Kızı'nın Elvan'ı Hivda Zizan Alp Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı Sefirin Kızı dizisi, ilk bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Nare ve Sancar'ın destansı aşkını konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da seyirciden tam not aldı.

Dizide, 'Elvan' karakterine hayat veren genç oyuncu Hivda Zizan Alp de enerjik tavırları ve doğal güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yeşil Deniz ve Fi gibi dizilerde de rol almış olan Alp'in son projesi, Star ekranlarının iddialı projesi 'Sefirin Kızı' oldu.

Sosyal medyada epey aktif olan genç oyuncu, Instagram'daki pozlarıyla dizideki görüntüsünden oldukça uzak bir profil çiziyor.

Alp, 'Yeşil Deniz' dizisinde rol aldığı dönem, ücretini alamadığı için film şirketine dava açarak adından söz ettirmişti.

Cesur pozlarıyla da dikkat çeken genç oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümü'nden mezun.

Alp, ayrıca 2015 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

1993 doğumlu çiçeği burnundan oyuncunun, keman ve çello çaldığını da söylemeden geçmeyelim.





