Sefirin Kızı'nın Menekşe'siydi! Tülin Yazkan'ın estetiksiz hali gündem oldu

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Menekşe karakterine can veren ünlü oyuncu Tülin Yazkan'ın olay değişimi şoke etti.
Star TV dizisinde yayımlanan Sefirin Kızı dizisinde başarılı rolüyle adından sıkça bahsettiren Tülin Yazkan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterinin gençliğini canlandırmıştı.
Diziye perfotmansıyla damga vuran güzel oyuncu Sefirin Kızı'nda da izleyiciyi etkisi altına almıştı.
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterinden, Sefirin Kızı dizisinde Menekşe karakterine geçen ünlü oyuncu inanılmaz bir değişim geçirdi. Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler, şaştı kaldı.
Rol aldığı dizilerde genellikle kötü rolde oynayan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde zengin ve havalı bir karaktere can veren Tülin Yazkan, Sefirin Kızı dizisindeki rolü ile seyirciyi şaşırtmadı. Ünlü oyuncu Yazkan, geçirdiği burun estetiği operasyonuyla adeta evrim geçirdi.
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